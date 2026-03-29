Irfan Ferdiansyah
29 Maret 2026, 13.43 WIB

Orang yang Selalu Menjelajahi Media Sosial Tapi Tidak Pernah Berkomentar atau Memposting: 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak pernah berkomentar atau memposting di media sosial / freepik

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang aktif berbagi cerita, opini, dan pengalaman mereka secara online. Namun, ada juga kelompok yang berbeda—mereka selalu hadir, selalu melihat, tetapi hampir tidak pernah berkomentar atau memposting apa pun. Mereka sering disebut sebagai silent users atau lurkers.

Secara psikologis, perilaku ini bukan sekadar kebiasaan biasa. Ada pola kepribadian dan kecenderungan mental tertentu yang sering muncul pada individu dengan karakter seperti ini.

Dilansir dari Geediting pada Jumat (20/3), terdapat tujuh ciri yang umumnya dimiliki oleh mereka, menurut perspektif psikologi.

1. Cenderung Introvert dan Menjaga Energi Sosial

Orang yang jarang berinteraksi di media sosial sering kali memiliki kecenderungan introvert. Mereka tidak merasa perlu mengekspresikan diri secara publik untuk merasa “terhubung”.

Bagi mereka, membaca dan mengamati sudah cukup. Interaksi sosial—bahkan yang bersifat digital—tetap membutuhkan energi. Karena itu, mereka memilih untuk menghemat energi dengan tidak terlalu aktif berkomentar atau memposting.

2. Memiliki Kecenderungan Overthinking

Salah satu alasan paling umum seseorang tidak berkomentar adalah karena terlalu banyak berpikir. Mereka mungkin bertanya dalam hati:

“Apakah komentar saya akan dianggap aneh?”

“Bagaimana jika orang lain salah paham?”

“Apakah ini cukup penting untuk dibagikan?”

Proses berpikir yang berlebihan ini membuat mereka akhirnya memilih diam daripada mengambil risiko sosial.

3. Sangat Sadar Akan Penilaian Sosial

Individu ini biasanya memiliki tingkat self-awareness yang tinggi. Mereka sangat menyadari bahwa apa pun yang diposting di media sosial bisa dinilai, dikritik, atau bahkan disalahartikan.

Karena itu, mereka cenderung berhati-hati—bahkan terlalu berhati-hati—hingga akhirnya memilih tidak memposting sama sekali.

4. Lebih Suka Mengamati daripada Berpartisipasi

Secara psikologis, ada tipe kepribadian yang lebih nyaman menjadi pengamat daripada pelaku. Mereka menikmati melihat dinamika sosial, memahami orang lain, dan menyerap informasi tanpa harus terlibat langsung.

Media sosial bagi mereka bukan tempat untuk tampil, melainkan tempat untuk belajar, memahami tren, dan mengamati perilaku manusia.

5. Memiliki Batasan Privasi yang Kuat

Orang yang tidak aktif memposting biasanya sangat menghargai privasi. Mereka tidak merasa perlu membagikan kehidupan pribadi ke publik, bahkan kepada teman sekalipun.

Bagi mereka:

Tidak semua hal perlu diketahui orang lain

Kehidupan pribadi adalah sesuatu yang harus dijaga

Ini bukan berarti mereka tertutup, tetapi lebih kepada memiliki batasan yang jelas antara ruang pribadi dan publik.

6. Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal

Berbeda dengan pengguna aktif yang mungkin merasa senang mendapatkan “likes” atau komentar, silent users cenderung tidak mencari validasi dari orang lain.

Mereka tidak membutuhkan pengakuan sosial untuk merasa cukup atau berharga. Kepuasan mereka lebih berasal dari dalam diri sendiri (internal validation), bukan dari respons orang lain di media sosial.

7. Selektif dan Perfeksionis dalam Ekspresi Diri

Ketika mereka akhirnya ingin memposting sesuatu, mereka cenderung sangat selektif. Mereka ingin memastikan bahwa apa yang dibagikan benar-benar bermakna, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Namun, karena standar mereka terlalu tinggi, sering kali mereka tidak jadi memposting apa pun.

Penutup

Menjadi seseorang yang aktif menjelajahi media sosial tanpa banyak berinteraksi bukanlah hal yang aneh atau negatif. Justru, dari sudut pandang psikologi, hal ini bisa menunjukkan tingkat kesadaran diri, kehati-hatian, dan kontrol emosi yang cukup tinggi.

Setiap orang memiliki cara berbeda dalam berinteraksi dengan dunia digital. Ada yang vokal, ada yang diam, dan keduanya sama-sama valid.

Yang terpenting adalah memahami diri sendiri—apakah kita merasa nyaman dengan cara kita menggunakan media sosial, atau justru ingin berubah menjadi lebih aktif. Karena pada akhirnya, media sosial hanyalah alat, dan kitalah yang menentukan bagaimana menggunakannya.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Apapun di Media Sosial Tetapi Aktif Mengamati, Biasanya Mengembangkan 6 Karakteristik Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Apapun di Media Sosial Tetapi Aktif Mengamati, Biasanya Mengembangkan 6 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 05.41 WIB

Seseorang yang Keras Menjadi Lembut Saat Berada di Dekat Anda? Kemungkinan Besar Anda Memiliki 7 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Seseorang yang Keras Menjadi Lembut Saat Berada di Dekat Anda? Kemungkinan Besar Anda Memiliki 7 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 05.39 WIB

Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Seringkali Menunjukkan 9 Perilaku Perlindungan Diri Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Seringkali Menunjukkan 9 Perilaku Perlindungan Diri Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 05.37 WIB

Terpopuler

1

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

2

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

3

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

4

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

5

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

6

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

7

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

8

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

9

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

10

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

