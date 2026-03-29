Orang yang Selalu Menjelajahi Media Sosial Tapi Tidak Pernah Berkomentar atau Memposting: 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

Dilansir dari Geediting pada Jumat (20/3), terdapat tujuh ciri yang umumnya dimiliki oleh mereka, menurut perspektif psikologi.



1. Cenderung Introvert dan Menjaga Energi Sosial



Orang yang jarang berinteraksi di media sosial sering kali memiliki kecenderungan introvert. Mereka tidak merasa perlu mengekspresikan diri secara publik untuk merasa “terhubung”.



Bagi mereka, membaca dan mengamati sudah cukup. Interaksi sosial—bahkan yang bersifat digital—tetap membutuhkan energi. Karena itu, mereka memilih untuk menghemat energi dengan tidak terlalu aktif berkomentar atau memposting.



2. Memiliki Kecenderungan Overthinking



Salah satu alasan paling umum seseorang tidak berkomentar adalah karena terlalu banyak berpikir. Mereka mungkin bertanya dalam hati:



“Apakah komentar saya akan dianggap aneh?”



“Bagaimana jika orang lain salah paham?”



“Apakah ini cukup penting untuk dibagikan?”



Proses berpikir yang berlebihan ini membuat mereka akhirnya memilih diam daripada mengambil risiko sosial.



3. Sangat Sadar Akan Penilaian Sosial



Individu ini biasanya memiliki tingkat self-awareness yang tinggi. Mereka sangat menyadari bahwa apa pun yang diposting di media sosial bisa dinilai, dikritik, atau bahkan disalahartikan.



Karena itu, mereka cenderung berhati-hati—bahkan terlalu berhati-hati—hingga akhirnya memilih tidak memposting sama sekali.



4. Lebih Suka Mengamati daripada Berpartisipasi



Secara psikologis, ada tipe kepribadian yang lebih nyaman menjadi pengamat daripada pelaku. Mereka menikmati melihat dinamika sosial, memahami orang lain, dan menyerap informasi tanpa harus terlibat langsung.



Media sosial bagi mereka bukan tempat untuk tampil, melainkan tempat untuk belajar, memahami tren, dan mengamati perilaku manusia.



5. Memiliki Batasan Privasi yang Kuat



Orang yang tidak aktif memposting biasanya sangat menghargai privasi. Mereka tidak merasa perlu membagikan kehidupan pribadi ke publik, bahkan kepada teman sekalipun.



Bagi mereka:



Tidak semua hal perlu diketahui orang lain



Kehidupan pribadi adalah sesuatu yang harus dijaga



Ini bukan berarti mereka tertutup, tetapi lebih kepada memiliki batasan yang jelas antara ruang pribadi dan publik.



6. Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal



Berbeda dengan pengguna aktif yang mungkin merasa senang mendapatkan “likes” atau komentar, silent users cenderung tidak mencari validasi dari orang lain.



Mereka tidak membutuhkan pengakuan sosial untuk merasa cukup atau berharga. Kepuasan mereka lebih berasal dari dalam diri sendiri (internal validation), bukan dari respons orang lain di media sosial.



7. Selektif dan Perfeksionis dalam Ekspresi Diri



Ketika mereka akhirnya ingin memposting sesuatu, mereka cenderung sangat selektif. Mereka ingin memastikan bahwa apa yang dibagikan benar-benar bermakna, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.



Namun, karena standar mereka terlalu tinggi, sering kali mereka tidak jadi memposting apa pun.



Penutup



Menjadi seseorang yang aktif menjelajahi media sosial tanpa banyak berinteraksi bukanlah hal yang aneh atau negatif. Justru, dari sudut pandang psikologi, hal ini bisa menunjukkan tingkat kesadaran diri, kehati-hatian, dan kontrol emosi yang cukup tinggi.



Setiap orang memiliki cara berbeda dalam berinteraksi dengan dunia digital. Ada yang vokal, ada yang diam, dan keduanya sama-sama valid.



