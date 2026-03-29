Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
None
29 Maret 2026, 22.19 WIB

Suka Merapikan Tempat Tidur di Pagi Hari? Menurut Psikologi Kamu Punya 8 Sifat Ini

seseorang yang selalu merapikan tempat tidur setelah bangun. (Freepik/faststocklv)

JawaPos.com – Merapikan tempat tidur setiap pagi mungkin tampak seperti kebiasaan kecil dan sepele, bahkan sering dianggap remeh dalam rutinitas harian.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana ini bisa mencerminkan kualitas mental dan emosional yang lebih dalam, yang sering kali tidak terlihat oleh orang lain.

Tindakan yang terlihat ringan ini ternyata memiliki dampak luas, karena cara seseorang memulai pagi sering memengaruhi cara ia menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan mengatur kehidupan sehari-hari.

Mengutip dari laman Global English Editing pada Minggu (29/3), berikut delapan sifat unggul dari orang yang selalu merapikan tempat tidurnya setiap pagi, menurut psikologi.

1. Konsisten dalam melakukan hal kecil setiap hari

Orang yang rutin merapikan tempat tidur setiap pagi menunjukkan kemampuan untuk menepati janji pada diri sendiri.

Tindakan ini jarang mendapat perhatian atau pujian dari orang lain, tetapi mereka tetap melakukannya.

Hal ini mencerminkan pengendalian diri yang kuat karena mereka bertindak berdasarkan niat, bukan suasana hati.

Menyelesaikan satu tugas kecil di pagi hari juga memberikan rasa penguasaan diri yang membuat energi positif terbawa ke aktivitas lain di sepanjang hari.

Konsistensi seperti ini menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dalam rutinitas dan menyelesaikan hal-hal penting, meski terlihat sepele.

2. Menghargai pencapaian kecil

Menyelesaikan tugas sederhana seperti merapikan tempat tidur adalah bentuk kemenangan kecil yang sering diabaikan.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa pencapaian kecil ini bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri.

Kemenangan kecil di pagi hari ini dapat memberi dorongan energi yang membuat mereka lebih mudah untuk menghadapi tantangan lain di sepanjang hari.

3. Lebih menghargai proses daripada hasil instan

Merapikan tempat tidur tidak memberi hasil dramatis atau instan, tetapi mengajarkan pentingnya kesabaran dan menghargai proses.

Orang yang menjaga kebiasaan ini cenderung memahami bahwa konsistensi lebih bernilai daripada intensitas atau hasil yang sempurna.

Kesabaran ini terlihat dalam pekerjaan yang dilakukan perlahan, hubungan yang berkembang secara alami, atau pengembangan diri yang tidak terburu-buru.

Dengan tetap konsisten dalam melakukan hal kecil, mereka belajar bahwa proses yang stabil jauh lebih berharga daripada hasil besar yang terjadi secara instan.

4. Nyaman dengan rutinitas

Rutinitas yang terstruktur dapat memberi rasa aman dan kestabilan, berbeda dengan jadwal yang kaku yang terasa mengekang.

Orang yang merapikan tempat tidur biasanya menikmati ritme harian yang konsisten, seperti ritual pagi, ritual malam, atau momen transisi antara aktivitas satu dengan yang lain.

Rutinitas ini membantu tubuh dan pikiran lebih tenang, bahkan di tengah situasi yang tidak pasti atau menegangkan.

Rutinitas sederhana ini membangun kestabilan emosional tanpa membuat hidup terasa terikat atau dibatasi secara berlebihan.

5. Mereka menandai awal dan akhir kegiatan dengan jelas

Merapikan tempat tidur menandai transisi yang jelas, yakni tidur berakhir dan hari dimulai.

Tindakan ini memberi rasa penutupan pada satu fase sebelum memulai fase berikutnya, sehingga mereka tidak membawa urusan yang belum selesai ke aktivitas baru.

Psikologi menunjukkan bahwa manusia lebih mudah menjalani kehidupan ketika ada awal dan akhir yang jelas.

Orang yang terbiasa melakukan hal ini cenderung melakukan segala hal secara sadar, menyelesaikan satu tahap sebelum memulai yang lain, sehingga semua hal dapat dilakukan dengan lebih harmonis dan terkontrol.

6. Bertanggung jawab atas lingkungan yang ada di sekitar mereka

Merapikan tempat tidur juga mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap ruang yang mereka tinggali.

Meski tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan, mereka percaya bahwa tindakan kecil tetap memiliki pengaruh.

Dengan menjaga lingkungan agar tetap rapi, mereka memperkuat rasa pengendalian diri, membantu pengaturan emosi, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang.

7. Peduli pada kesejahteraan diri di masa depan

Merapikan tempat tidur bukan sekadar tindakan fisik saat ini, tetapi bentuk perhatian terhadap diri sendiri di masa depan.

Ketika pulang dari aktivitas yang melelahkan secara mental atau emosional, mereka dapat kembali ke ruang yang nyaman dan rapi.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya menjaga kesejahteraan diri di waktu yang akan datang.

Orang-orang seperti ini cenderung membuat keputusan yang lebih sehat dan bijaksana karena mereka menghargai diri mereka sendiri, bukan hanya memenuhi kebutuhan saat ini.

8. Menghargai keteraturan tanpa harus sempurna

Orang yang merapikan tempat tidur cenderung tidak merasa harus membuat semuanya sempurna, tetapi mereka lebih fokus untuk menciptakan ruang yang memberi rasa tenang dan nyaman bagi diri sendiri.

Lingkungan yang rapi membantu mengurangi beban pikiran dan stres, sehingga mereka bisa berpikir lebih jernih.

Meskipun rumah atau kamar tidak sepenuhnya bersih dengan sempurna, satu hal yang tertata dengan baik bisa memberikan ketenangan di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Dampak Psikologis Ini Bakal Muncul Akibat Terlalu Sering Dipuji, Apa Saja? - Image
Kepribadian

9 Dampak Psikologis Ini Bakal Muncul Akibat Terlalu Sering Dipuji, Apa Saja?

29 Maret 2026, 21.11 WIB

Orang yang Mencapai Usia 60-an Tanpa Teman Dekat, Biasanya Memiliki 7 Kepribadian yang Sering Ditemukan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Mencapai Usia 60-an Tanpa Teman Dekat, Biasanya Memiliki 7 Kepribadian yang Sering Ditemukan Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 15.45 WIB

8 Situasi dalam Hidup di Mana Anda Sebaiknya Tidak Terlalu Baik Menurut Psikologi, Kapan Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

8 Situasi dalam Hidup di Mana Anda Sebaiknya Tidak Terlalu Baik Menurut Psikologi, Kapan Sajakah Itu?

29 Maret 2026, 15.37 WIB

Terpopuler

1

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

2

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

3

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

4

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

5

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

6

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

7

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

8

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

9

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

10

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore