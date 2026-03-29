Irfan Ferdiansyah
29 Maret 2026, 15.37 WIB

8 Situasi dalam Hidup di Mana Anda Sebaiknya Tidak Terlalu Baik Menurut Psikologi, Kapan Sajakah Itu?

seseorang yang menolak karena terus dimanfaatkan / freepik

JawaPos.com -- Dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang baik sering dianggap sebagai kualitas yang ideal. Kita diajarkan untuk membantu orang lain, mengalah, dan menjaga hubungan tetap harmonis. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa terlalu baik—atau overly agreeable—justru bisa merugikan diri sendiri dalam berbagai situasi.

Menjadi baik tanpa batas dapat membuat seseorang kehilangan identitas, dimanfaatkan, bahkan mengalami kelelahan emosional.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (27/3), terdapat delapan situasi dalam hidup di mana Anda sebaiknya tidak terlalu baik, beserta penjelasan psikologis di baliknya.

1. Ketika Seseorang Terus-Menerus Memanfaatkan Anda

Jika Anda selalu mengatakan “ya” kepada permintaan orang lain, terutama yang berulang dan tidak seimbang, Anda berisiko menjadi target eksploitasi. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan people-pleasing behavior.

Orang yang terlalu ingin menyenangkan orang lain cenderung:

Sulit berkata tidak
Mengorbankan kebutuhan pribadi
Takut konflik

Padahal, menetapkan batas (boundaries) adalah bagian penting dari kesehatan mental. Menolak bukan berarti jahat—itu berarti Anda menghargai diri sendiri.

2. Dalam Lingkungan Kerja yang Kompetitif

Di dunia kerja, terlalu baik bisa membuat Anda kurang dihargai atau bahkan tertinggal. Misalnya:

Anda mengambil tugas tambahan tanpa kompensasi
Anda tidak menyuarakan ide karena takut menyinggung
Anda membiarkan orang lain mengambil kredit atas kerja Anda

Psikologi organisasi menunjukkan bahwa individu yang asertif cenderung lebih dihormati dibanding mereka yang terlalu pasif. Bersikap profesional tidak selalu berarti harus menyenangkan semua orang.

3. Saat Anda Mengorbankan Kesehatan Mental Sendiri

Menjadi baik tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pribadi. Jika Anda terus memprioritaskan orang lain hingga merasa lelah, stres, atau bahkan cemas, itu adalah tanda bahaya.

Fenomena ini dikenal sebagai emotional burnout, yang sering dialami oleh orang-orang yang terlalu empatik tanpa batasan.

Ingat: Anda tidak bisa menuangkan dari gelas yang kosong.

4. Ketika Menghadapi Orang yang Manipulatif

Orang manipulatif sering memanfaatkan kebaikan orang lain untuk keuntungan pribadi. Mereka bisa menggunakan rasa bersalah, tekanan emosional, atau bahkan drama untuk mengendalikan Anda.

Jika Anda terlalu baik:

Anda mudah merasa bersalah
Anda sulit menolak
Anda cenderung memaafkan tanpa batas

Psikologi menyarankan pentingnya mengenali pola manipulasi dan merespons dengan tegas, bukan sekadar “baik hati”.

5. Dalam Hubungan yang Tidak Seimbang

Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan. Jika hanya satu pihak yang selalu memberi dan yang lain hanya menerima, hubungan tersebut bisa menjadi tidak sehat.

Tanda-tandanya:

Anda selalu mengalah
Kebutuhan Anda diabaikan
Anda takut kehilangan jika tidak menyenangkan pasangan

Dalam jangka panjang, ini bisa menurunkan harga diri (self-esteem) dan menciptakan ketergantungan emosional.

6. Saat Anda Harus Mengambil Keputusan Penting

Terlalu mempertimbangkan perasaan orang lain dapat membuat Anda kesulitan mengambil keputusan yang tepat untuk diri sendiri.

Contoh:

Memilih karier berdasarkan harapan keluarga
Bertahan dalam situasi yang tidak sehat demi orang lain
Menghindari keputusan sulit karena takut menyakiti

Psikologi menekankan pentingnya self-determination, yaitu kemampuan menentukan arah hidup sendiri.

7. Ketika Menghadapi Konflik yang Perlu Diselesaikan

Menghindari konflik demi menjaga “kebaikan” justru bisa memperburuk masalah. Konflik yang tidak diselesaikan akan menumpuk dan akhirnya meledak.

Orang yang terlalu baik sering:

Menghindari konfrontasi
Menyimpan perasaan
Mengorbankan kebenaran demi kedamaian semu

Padahal, konflik yang sehat justru dapat memperkuat hubungan jika ditangani dengan komunikasi yang jujur.

8. Saat Anda Kehilangan Identitas Diri

Jika Anda terlalu fokus menyenangkan orang lain, Anda bisa kehilangan jati diri. Anda mulai:

Mengikuti keinginan orang lain
Menekan pendapat sendiri
Tidak tahu apa yang benar-benar Anda inginkan

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan kurangnya self-concept clarity, yaitu kejelasan tentang siapa diri Anda sebenarnya.

Menjadi baik tidak berarti harus mengorbankan keaslian diri.

Penutup

Menjadi baik adalah kualitas yang berharga, tetapi harus disertai dengan kesadaran diri dan batasan yang sehat. Psikologi mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci—antara empati terhadap orang lain dan penghargaan terhadap diri sendiri.

Belajarlah untuk berkata “tidak” ketika diperlukan, bersikap asertif tanpa merasa bersalah, dan menjaga kesejahteraan emosional Anda. Karena pada akhirnya, menjadi baik yang sehat bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang hidup dengan integritas dan keseimbangan.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
