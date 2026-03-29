Orang yang Mengatakan “Saya Baik-Baik Saja” Padahal Tidak, Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Menekan Emosi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar seseorang berkata, “Saya baik-baik saja.” Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan meyakinkan. Namun, dalam banyak kasus, ucapan tersebut justru menjadi tameng untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Tidak semua orang nyaman mengungkapkan emosi mereka secara terbuka. Ada yang memilih untuk menekan, menghindari, atau bahkan mengabaikan perasaan mereka sendiri.



Menurut psikologi, kebiasaan menekan emosi bukanlah sesuatu yang sepele. Jika dilakukan terus-menerus, hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan kondisi fisik seseorang. Orang yang terbiasa mengatakan “saya baik-baik saja” padahal tidak, biasanya memiliki pola perilaku tertentu yang tanpa sadar memperkuat kebiasaan tersebut.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (27/3), terdapat delapan kebiasaan umum yang sering dimiliki oleh mereka yang menekan emosi.



1. Menghindari Pembicaraan yang Mendalam



Orang yang menekan emosi cenderung menghindari percakapan yang terlalu personal atau mendalam. Ketika topik mulai menyentuh perasaan atau pengalaman pribadi, mereka akan mengalihkan pembicaraan, membuat lelucon, atau memberikan jawaban singkat.



Hal ini dilakukan sebagai mekanisme pertahanan diri. Dengan tidak membahas emosi, mereka merasa lebih aman dan terhindar dari rasa tidak nyaman.



2. Terbiasa Memendam Perasaan Sendiri



Alih-alih berbagi dengan orang lain, mereka memilih untuk menyimpan semuanya sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada yang benar-benar akan mengerti, atau takut dianggap lemah jika menunjukkan emosi.



Padahal, memendam perasaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan tekanan batin yang semakin menumpuk.



3. Selalu Berusaha Terlihat Kuat



Mereka sering menampilkan citra diri yang kuat, mandiri, dan tidak mudah goyah. Di mata orang lain, mereka tampak baik-baik saja—bahkan terlihat “lebih kuat” dibandingkan kebanyakan orang.



Namun di balik itu, ada tekanan besar untuk mempertahankan citra tersebut. Mereka merasa tidak memiliki ruang untuk terlihat rapuh.



4. Menggunakan Humor sebagai Pelarian



Humor sering menjadi cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian dari rasa sakit emosional. Orang yang menekan emosi kerap menggunakan candaan untuk menutupi kesedihan, kecemasan, atau kekecewaan.



Sekilas terlihat menyenangkan, tetapi jika terus digunakan sebagai pelarian, humor dapat menjadi penghalang untuk menghadapi emosi yang sebenarnya.



5. Mengabaikan atau Menyangkal Perasaan Sendiri



Alih-alih mengakui bahwa mereka sedang sedih, marah, atau kecewa, mereka justru menyangkalnya. Mereka mungkin berkata pada diri sendiri, “Ini bukan masalah besar,” atau “Saya tidak seharusnya merasa seperti ini.”



Kebiasaan ini membuat mereka semakin jauh dari pemahaman terhadap diri sendiri.



6. Terlalu Sibuk untuk Menghindari Pikiran



Mengisi waktu dengan aktivitas tanpa henti sering menjadi strategi untuk menghindari emosi. Mereka terus bekerja, menonton, bermain media sosial, atau melakukan hal lain agar tidak memiliki waktu untuk “merasakan”.



Kesibukan ini memang bisa mengalihkan perhatian sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah.



7. Sulit Meminta Bantuan



Mereka cenderung merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Meminta bantuan dianggap sebagai tanda kelemahan atau ketergantungan.



Akibatnya, mereka memikul beban yang seharusnya bisa dibagi dengan orang lain, sehingga tekanan emosional semakin berat.



8. Mengutamakan Orang Lain di Atas Diri Sendiri



Orang yang menekan emosi seringkali sangat peduli terhadap orang lain, tetapi mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Mereka lebih fokus membantu, mendengarkan, dan mendukung orang lain, tanpa memberikan ruang yang sama untuk diri sendiri.



Ini bisa menjadi bentuk “pelarian” dari menghadapi emosi pribadi, sekaligus cara untuk merasa berharga.



Dampak Jangka Panjang dari Menekan Emosi



Menekan emosi bukan berarti emosi tersebut hilang. Justru sebaliknya, emosi yang tidak diungkapkan akan tetap ada dan bisa muncul dalam bentuk lain, seperti:



Stres berkepanjangan

Kecemasan atau depresi

Mudah marah tanpa sebab yang jelas

Kelelahan emosional

Gangguan fisik seperti sakit kepala atau masalah tidur



Psikologi menunjukkan bahwa mengenali dan mengelola emosi adalah bagian penting dari kesehatan mental. Bukan berarti kita harus selalu terbuka kepada semua orang, tetapi setidaknya jujur pada diri sendiri adalah langkah awal yang penting.



Penutup



Mengatakan “saya baik-baik saja” memang tidak selalu salah. Namun, jika kalimat itu menjadi kebiasaan untuk menutupi luka yang tidak pernah disembuhkan, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



