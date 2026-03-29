Sering Dianggap Tidak Romantis, Begini 7 Cara Pria Menunjukkan Ketertarikan Tanpa Kata-Kata

JawaPos.com – Dalam sebuah hubungan, tidak semua pria pandai mengekspresikan perasaannya secara langsung, terutama saat mereka sedang menyukai seseorang. Banyak dari mereka memilih diam, menyembunyikan rasa canggung, bahkan menutupi perasaan itu. Menurut psikologi, ada berbagai sinyal nonverbal yang muncul secara alami ketika seorang pria tertarik, dan sinyal ini sering kali lebih akurat daripada kata-kata yang kadang dibuat-buat. Mulai dari cara ia menatap, gerak tubuhnya, hingga bagaimana ia memperlakukanmu dalam situasi sehari-hari, semuanya bisa menjadi tanda kuat bahwa ia sedang menyimpan ketertarikan. Mengutip dari laman Global English Editing pada Minggu (29/3), berikut tujuh cara pria menunjukkan ketertarikan tanpa mengucapkan kata-kata, menurut ilmu psikologi.

1. Perhatiannya langsung terfokus ketika kamu berbicara



Jika seorang pria merasa sangat tertarik padamu, ia akan menunjukkan perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan ketika ia berbicara dengan orang lain.



Ia benar-benar menyimak setiap kata yang kamu ucapkan, seolah-olah apa pun yang kamu katakan memiliki makna penting baginya.



Ia juga cenderung mengingat hal-hal kecil yang mungkin kamu sebutkan tanpa sengaja, karena baginya setiap informasi tentangmu terasa bernilai.



Cara ia merespons pun biasanya juga lebih cepat dan lebih penuh pertimbangan, di mana ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mendengar, tetapi juga berusaha memahami.



Perilaku seperti ini bukanlah sekadar sikap sopan, tetapi ini adalah tanda bahwa di dalam pikirannya, kamu sudah menempati ruang yang istimewa.



2. Tatapannya selalu kembali kepadamu, meskipun ia mencoba menahan diri



Ketika seorang pria merasa sangat tertarik, matanya akan memancarkan sinyal yang sulit disembunyikan. Ia mungkin berusaha tampak biasa saja, tetapi tanpa sadar ia terus mencari keberadaanmu.



Ia melirik ketika ia pikir kamu tidak melihat, atau matanya selalu kembali mengarah kepadamu meskipun ia sedang berbicara dengan orang lain.



Terkadang ia menahan tatapan satu detik lebih lama dari yang sewajarnya, di mana ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan yang sulit ia kendalikan.



Hal ini terjadi karena melihat orang yang disukainya dapat memberikan rasa nyaman dan menyenangkan bagi otaknya, sehingga ia secara alami terdorong untuk terus menatap.



3. Ia terlihat sedikit gugup atau gelisah saat berada dekatmu



Meskipun seorang pria tampak percaya diri dalam banyak situasi, semuanya dapat berubah ketika ia berada di dekat seseorang yang membuatnya terpikat.



Ia mungkin menjadi lebih canggung, lebih banyak memainkan jari atau merapikan rambutnya, atau bahkan berbicara dengan tempo yang berbeda dari biasanya.



Sikap gugup tersebut bukan berarti ia tidak nyaman, justru sebaliknya, ia ingin tampil sebaik mungkin di hadapanmu sehingga ia merasa perlu untuk mengontrol perilakunya.



Keinginan untuk membuat kesan yang baik inilah yang memunculkan kegugupan ringan yang sering kali terlihat dalam sikap atau gerak tubuhnya.



4. Tubuhnya selalu mengarah ke arahmu, bahkan tanpa ia sadari



Ketertarikan seseorang kerap terlihat melalui cara tubuhnya bergerak. Pria yang menyukaimu akan secara otomatis menempatkan tubuhnya menghadap ke arahmu, bahkan dalam situasi kelompok di mana ia sedang berbincang dengan orang lain.



Torso, bahu, bahkan arah kakinya sering kali mengarah kepadamu, di mana menunjukkan bahwa secara tidak sadar ia ingin lebih dekat dan terhubung denganmu.



Ia juga cenderung memilih tempat duduk yang memudahkan ia melihatmu atau berada di dekatmu. Gerak tubuh seperti ini merupakan sinyal alami bahwa keberadaanmu memiliki daya tarik khusus baginya.



5. Ia mencari alasan kecil untuk menyentuhmu secara halus



Pria yang merasa tertarik biasanya akan menunjukkan keinginannya untuk lebih dekat melalui sentuhan ringan. Sentuhan ini tidak bersifat agresif atau berlebihan, tetapi justru sangat halus dan tampak seperti kebetulan.



Misalnya, ketika ia memberikan sesuatu dan jarinya menyentuh tanganmu sebentar, atau ketika ia menepuk lenganmu sambil tertawa.



Sentuhan kecil seperti ini menunjukkan bahwa ia ingin menciptakan kedekatan fisik, karena sentuhan adalah salah satu cara paling alami untuk mengekspresikan ketertarikan dan kenyamanan.



6. Ia berusaha menampilkan versi terbaik dirinya di hadapanmu



Ketika seorang pria benar-benar tertarik padamu, ia cenderung melakukan usaha lebih untuk menunjukkan kualitas terbaik yang ia miliki.



Ia mungkin memperbaiki cara berdirinya, bersikap lebih sopan, berbicara tentang hal-hal positif dalam hidupnya, atau mencoba membuatmu tertawa agar suasana terasa lebih nyaman.



Bahkan cara ia berpakaian bisa berubah, di mana ia memilih pakaian yang lebih rapi atau lebih menarik ketika tahu ia akan bertemu denganmu.



Semua ini dilakukan secara alami sebagai bentuk keinginan agar kamu dapat melihat sisi terbaik dirinya, karena kehadiranmu membuatnya ingin tampil lebih baik daripada biasanya.



7. Ia meniru bahasa tubuhmu secara tidak sadar



Ketika seseorang tertarik, tubuhnya sering kali memberikan sinyal yang lebih jujur daripada kata-katanya.



Pria yang menyukaimu biasanya akan meniru gerakan atau ekspresi kecilmu tanpa ia sadari.



Misalnya, ketika kamu menyilangkan kaki, tak lama kemudian ia melakukan hal yang sama. Atau ketika kamu tersenyum dan menunduk sedikit, ia ikut mengulang gerakan serupa.



Ini menunjukkan bahwa secara psikologis ia sedang berusaha menyelaraskan dirinya denganmu.



Mirroring seperti ini adalah tanda ketertarikan yang kuat, karena seseorang hanya meniru perilaku orang yang ia anggap dekat atau ingin ia dekati.