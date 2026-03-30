9 Perbedaan Nyata Gaya Hidup Orang Kaya Betulan Vs Orang yang Pura-pura Terlihat Kaya, Apa Saja?

JawaPos.com - Kekayaan sering kali diidentikkan dengan kemewahan, barang bermerek mahal, serta gaya hidup yang serba glamor.
Namun kenyataannya, kehidupan orang-orang kaya tidak selalu seperti gambaran tersebut.
Ada banyak orang yang terlihat elegan justru mengalami tekanan keuangan, sementara mereka yang benar-benar memiliki kekayaan justru hidup sederhana dan jauh dari perhatian publik.
Dari sudut pandang psikologi sosial dan kebiasaan dalam mengelola keuangan, tampak perbedaan yang cukup jelas antara orang yang benar-benar sejahtera dengan mereka yang hanya ingin terlihat kaya.
Mengacu pada Geediting, terdapat sembilan perbedaan gaya hidup orang kaya yang paling mudah dikenali dalam keseharian.
1. Fokus pada Nilai, Bukan Tampilan
Orang kaya sebenarnya cenderung memilih sesuatu berdasarkan fungsi, kualitas, dan nilai jangka panjang.
Keputusan pembelian didasarkan pada manfaat, bukan pengakuan sosial.
Sebaliknya, mereka yang ingin terlihat kaya sering menjadikan penampilan sebagai prioritas utama.
Barang bermerek digunakan sebagai simbol status, bukan karena kebutuhan atau kualitas yang sesungguhnya.
2. Pengeluaran Lebih Terkontrol
Individu dengan kekayaan nyata sangat memahami arus uang mereka.
Setiap pengeluaran dipertimbangkan dengan matang, bahkan untuk hal-hal kecil.
Sementara itu, pencitraan kaya sering diiringi pengeluaran impulsif. Dorongan untuk tampil mewah membuat mereka rela mengorbankan stabilitas keuangan demi kepuasan sesaat.
3. Gaya Hidup Lebih Tenang dan Tidak Tergesa