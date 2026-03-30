7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com - Tidak semua orang mampu menangkap niat baik dengan tepat. Terkadang, seseorang bertindak dengan tulus, tetapi dunia justru menilainya sebagai sikap dingin, aneh, atau bahkan sombong.
Anda mungkin termasuk orang yang kerap disalahpahami: diam dianggap angkuh, kejujuran dianggap kasar, atau kehati-hatian dicurigai menyimpan rahasia.
Padahal, di balik setiap tindakan selalu tersimpan alasan yang tidak terlihat oleh mata.
Psikologi sosial menekankan bahwa penilaian terhadap orang lain bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari aura dan bahasa tubuh yang muncul tanpa disadari.
Ekspresi wajah, intonasi suara, gestur, dan cara merespons situasi sering berbicara lebih keras daripada ucapan. Di sinilah salah paham sering muncul.
Mungkin Anda adalah sosok lembut yang tampak tertutup, atau seseorang yang peduli tapi terkesan mengatur.
Seringkali kita terlalu fokus menjaga sikap, hingga lupa bahwa orang lain membaca kita dengan cara yang berbeda.
Dilansir dari Geediting, inilah tujuh kebiasaan halus yang menurut psikologi kerap membuat seseorang disalahpahami, meski niatnya sama sekali baik.
1. Terlalu Banyak Diam Saat Bersosialisasi
Banyak orang diam bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka memilih mendengar lebih banyak daripada berbicara.
Namun sayangnya, dalam dunia sosial, diam sering dianggap tanda tidak tertarik atau bahkan angkuh.
Psikologi menyebut fenomena ini sebagai perception gap, kesenjangan antara niat dan persepsi.
Saat Anda diam karena ingin menghargai ruang bicara orang lain, mereka bisa menafsirkan diam Anda sebagai sikap menjauh.
Ini sering terjadi pada orang introvert, empatik, atau mereka yang berpikir dua kali sebelum berbicara.
Orang seperti ini sebenarnya memiliki empati tinggi, tapi dunia yang terbiasa dengan “keramaian” sering keliru membacanya.