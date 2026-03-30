Ingin Tampil Percaya Diri dan Bahagia? Buang 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua luka masa kecil terlihat jelas. Ada luka yang tumbuh diam-diam, ditanam dari kata-kata sederhana, tatapan kecewa, atau sikap orang tua yang tanpa sengaja menimbulkan rasa “tidak cukup” dalam diri anak.

Saat anak berkembang, dunia di sekelilingnya dibentuk dari cara orang tua memandang dan memperlakukannya.

Setiap kata, nada suara, dan reaksi menjadi cermin tempat anak menilai siapa dirinya.

Jika cermin itu retak akibat kritik, tuntutan, atau perbandingan, yang tercermin bukan anak yang tangguh, melainkan jiwa kecil yang mulai meragukan dirinya sendiri.

Anak yang kehilangan kepercayaan diri bukan berarti kurang pintar atau tak berbakat, melainkan karena terlalu sering merasa tidak diterima sebagaimana dirinya.

Kepercayaan diri lahir bukan hanya dari pujian, tetapi dari rasa aman yang ditanam sejak kecil.

Sayangnya, banyak orang tua tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil yang tampak sepele bisa menjadi akar hilangnya kebahagiaan dan keyakinan diri anak di masa depan.