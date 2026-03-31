Irfan Ferdiansyah
31 Maret 2026, 19.01 WIB

9 Tanda Halus Bahwa Anda Berurusan dengan Orang Berkualitas Rendah Meskipun Mereka Tampak Baik-Baik Saja Menurut Psikologi

seseorang yang berurusan dengan orang berkualitas rendah. (Freepik/bugphai)



JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu orang yang secara sekilas tampak ramah, sopan, bahkan menyenangkan. Namun, seiring waktu, muncul perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai ketidaksesuaian antara “kesan luar” dan “kualitas karakter yang sebenarnya”.

Orang dengan kualitas rendah bukan berarti tidak cerdas atau tidak sukses secara materi. Istilah ini lebih merujuk pada kematangan emosional, integritas, dan cara mereka memperlakukan orang lain. Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat sembilan tanda halus yang sering terlewatkan.

1. Sering Bersikap Baik Hanya Saat Ada Maunya

Pada awalnya, mereka tampak sangat membantu dan perhatian. Namun jika diperhatikan lebih dalam, kebaikan tersebut bersifat transaksional.

Mereka akan:

Tiba-tiba menghilang saat Anda tidak bisa membantu
Menjadi dingin setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan

Psikologi menyebut ini sebagai perilaku manipulatif berbasis kepentingan.

2. Tidak Konsisten antara Kata dan Tindakan

Mereka pandai berbicara, menjanjikan banyak hal, tetapi jarang menepati.

Contohnya:

Berkata “saya peduli”, tapi tidak pernah hadir saat dibutuhkan
Sering membuat komitmen lalu mengingkarinya

Ketidakkonsistenan ini adalah tanda rendahnya integritas.

3. Sering Meremehkan Orang Lain Secara Halus

Ini bukan hinaan terang-terangan, melainkan sindiran kecil yang tampak seperti candaan.

Misalnya:

“Kamu hebat juga ya, padahal biasanya nggak begitu”
“Wah, akhirnya kamu bisa juga”

Dalam psikologi, ini disebut backhanded compliment, dan sering digunakan untuk meningkatkan ego sendiri dengan menjatuhkan orang lain.

4. Selalu Ingin Terlihat Paling Benar

Orang seperti ini sulit menerima perspektif lain.

Ciri-cirinya:

Suka mendebat hal kecil
Sulit mengakui kesalahan
Mengalihkan pembicaraan agar tetap “menang”

Ini menunjukkan ego yang rapuh, bukan kepercayaan diri yang sehat.

5. Minim Empati, Tapi Pandai Berpura-pura Peduli

Mereka tahu cara mengatakan hal yang “terdengar benar”, tetapi tidak benar-benar merasakannya.

Anda mungkin merasakan:

Respons mereka terasa kosong
Mereka cepat bosan saat Anda bercerita masalah

Empati sejati terasa hangat dan tulus, bukan sekadar kata-kata.

6. Suka Membicarakan Orang di Belakang

Jika seseorang sering membicarakan keburukan orang lain kepada Anda, kemungkinan besar Anda juga akan dibicarakan saat tidak ada.

Ini menunjukkan:

Kurangnya loyalitas
Kecenderungan menciptakan drama sosial

Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan kebutuhan validasi melalui menjatuhkan orang lain.

7. Menghindari Tanggung Jawab

Mereka selalu punya alasan:

Menyalahkan situasi
Menyalahkan orang lain
Menghindar dari konsekuensi

Padahal, kualitas pribadi yang baik ditandai dengan keberanian mengakui kesalahan.

8. Terlihat Ramah di Depan, Berbeda di Belakang

Mereka bisa sangat menyenangkan di depan umum, tetapi berubah saat situasi berbeda.

Contohnya:

Ramah ke atasan, tapi kasar ke bawahan
Baik di depan, sinis di belakang

Ini adalah bentuk impression management yang berlebihan—menciptakan citra, bukan karakter.

9. Membuat Anda Merasa Lelah Secara Emosional

Tanda paling kuat seringkali bukan apa yang mereka lakukan, tetapi bagaimana perasaan Anda setelah berinteraksi.

Anda mungkin merasa:

Lelah tanpa alasan jelas
Diragukan atau tidak cukup baik
Kehilangan energi setelah berbicara dengan mereka

Tubuh dan emosi sering menangkap sesuatu yang tidak disadari pikiran.

Penutup

Tidak semua orang yang tampak baik benar-benar memiliki kualitas karakter yang baik. Psikologi mengajarkan bahwa perilaku kecil yang berulang sering kali lebih jujur daripada kata-kata manis.

Penting untuk:

Mengamati pola, bukan kejadian tunggal
Mendengarkan intuisi Anda
Menjaga batasan emosional

Berurusan dengan orang berkualitas rendah bukan berarti Anda harus menghakimi mereka, tetapi Anda berhak melindungi diri dan memilih lingkungan yang sehat.

Pada akhirnya, kualitas hidup Anda sangat dipengaruhi oleh kualitas orang-orang di sekitar Anda.***
Editor: Novia Tri Astuti
