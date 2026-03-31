Orang yang Membuat Orang Asing Merasa Nyaman Secara Instan Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang baru dikenal, tetapi rasanya seperti sudah lama akrab? Obrolan terasa mengalir, suasana tidak canggung, dan kamu merasa diterima apa adanya. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam psikologi, ada sejumlah ciri kepribadian yang membuat seseorang mampu menciptakan rasa nyaman secara instan, bahkan dengan orang asing sekalipun.



Kemampuan ini bukan sekadar “bakat sosial”, melainkan kombinasi dari sikap, empati, dan cara berinteraksi yang bisa dipelajari. Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat delapan ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang-orang tersebut.



1. Empati yang Tinggi



Orang yang mudah membuat orang lain nyaman memiliki kemampuan empati yang kuat. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga benar-benar memahami perasaan orang lain.



Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak, rasa aman akan muncul secara alami. Empati ini terlihat dari respon yang tulus, bukan sekadar basa-basi.



2. Pendengar yang Aktif



Mereka tidak mendominasi percakapan. Sebaliknya, mereka memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara.



Pendengar aktif biasanya:



Mengangguk saat mendengar

Memberi tanggapan yang relevan

Tidak memotong pembicaraan



Hal ini membuat lawan bicara merasa dihargai dan diperhatikan.



3. Bahasa Tubuh yang Terbuka



Psikologi menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal sangat berpengaruh dalam membangun kenyamanan.



Orang yang hangat biasanya:



Menjaga kontak mata yang wajar

Tersenyum dengan tulus

Tidak menyilangkan tangan (yang bisa terlihat defensif)



Bahasa tubuh seperti ini mengirim sinyal bahwa mereka aman untuk diajak berinteraksi.



4. Tidak Menghakimi



Salah satu alasan utama seseorang merasa tidak nyaman adalah takut dihakimi.



Orang dengan ciri ini:



Tidak cepat memberi label

Tidak meremehkan pengalaman orang lain

Menerima perbedaan tanpa reaksi negatif



Sikap ini menciptakan ruang aman secara emosional.



5. Keaslian (Authenticity)



Mereka tidak berusaha menjadi orang lain untuk disukai.



Justru karena mereka tampil apa adanya:



Tidak berlebihan

Tidak dibuat-buat

Konsisten antara ucapan dan sikap



Keaslian ini membuat orang lain merasa lebih santai dan tidak perlu “berpura-pura” juga.



6. Rasa Humor yang Hangat



Humor ringan bisa mencairkan suasana dengan cepat.



Namun, orang yang membuat nyaman tahu batas:



Tidak menggunakan humor yang menyindir

Tidak menjadikan orang lain sebagai bahan lelucon

Menggunakan humor untuk membangun, bukan merendahkan



Tawa yang muncul bersama menciptakan koneksi emosional yang kuat.



7. Sikap Tenang dan Tidak Mengintimidasi



Energi yang dibawa seseorang sangat berpengaruh.



Orang yang membuat nyaman biasanya:



Berbicara dengan nada stabil

Tidak terburu-buru

Tidak memaksa percakapan



Ketenangan ini menular, membuat orang lain ikut merasa rileks.



8. Mampu Menyesuaikan Diri (Adaptif)



Mereka peka terhadap situasi dan lawan bicara.



Misalnya:



Tidak terlalu serius dengan orang santai

Tidak terlalu santai dengan orang formal

Menyesuaikan topik pembicaraan



Kemampuan adaptasi ini membuat interaksi terasa “nyambung” sejak awal.



Penutup



Membuat orang asing merasa nyaman secara instan bukan soal menjadi ekstrovert atau pandai berbicara. Justru, kuncinya terletak pada empati, ketulusan, dan kemampuan memahami orang lain.



Kabar baiknya, delapan ciri kepribadian ini bukan sesuatu yang harus “dibawa sejak lahir”. Semuanya bisa dilatih dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.



