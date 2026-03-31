Orang yang Membuat Orang Asing Merasa Nyaman Secara Instan Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang baru dikenal, tetapi rasanya seperti sudah lama akrab? Obrolan terasa mengalir, suasana tidak canggung, dan kamu merasa diterima apa adanya. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam psikologi, ada sejumlah ciri kepribadian yang membuat seseorang mampu menciptakan rasa nyaman secara instan, bahkan dengan orang asing sekalipun.
Kemampuan ini bukan sekadar “bakat sosial”, melainkan kombinasi dari sikap, empati, dan cara berinteraksi yang bisa dipelajari. Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat delapan ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang-orang tersebut.
1. Empati yang Tinggi
Orang yang mudah membuat orang lain nyaman memiliki kemampuan empati yang kuat. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga benar-benar memahami perasaan orang lain.
Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak, rasa aman akan muncul secara alami. Empati ini terlihat dari respon yang tulus, bukan sekadar basa-basi.
2. Pendengar yang Aktif
Mereka tidak mendominasi percakapan. Sebaliknya, mereka memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara.
Pendengar aktif biasanya:
Mengangguk saat mendengar
Memberi tanggapan yang relevan
Tidak memotong pembicaraan
Hal ini membuat lawan bicara merasa dihargai dan diperhatikan.
3. Bahasa Tubuh yang Terbuka
Psikologi menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal sangat berpengaruh dalam membangun kenyamanan.
Orang yang hangat biasanya:
Menjaga kontak mata yang wajar
Tersenyum dengan tulus
Tidak menyilangkan tangan (yang bisa terlihat defensif)
Bahasa tubuh seperti ini mengirim sinyal bahwa mereka aman untuk diajak berinteraksi.
4. Tidak Menghakimi
Salah satu alasan utama seseorang merasa tidak nyaman adalah takut dihakimi.
Orang dengan ciri ini:
Tidak cepat memberi label
Tidak meremehkan pengalaman orang lain
Menerima perbedaan tanpa reaksi negatif
Sikap ini menciptakan ruang aman secara emosional.
5. Keaslian (Authenticity)
Mereka tidak berusaha menjadi orang lain untuk disukai.
Justru karena mereka tampil apa adanya:
Tidak berlebihan
Tidak dibuat-buat
Konsisten antara ucapan dan sikap
Keaslian ini membuat orang lain merasa lebih santai dan tidak perlu “berpura-pura” juga.
6. Rasa Humor yang Hangat
Humor ringan bisa mencairkan suasana dengan cepat.
Namun, orang yang membuat nyaman tahu batas:
Tidak menggunakan humor yang menyindir
Tidak menjadikan orang lain sebagai bahan lelucon
Menggunakan humor untuk membangun, bukan merendahkan
Tawa yang muncul bersama menciptakan koneksi emosional yang kuat.
7. Sikap Tenang dan Tidak Mengintimidasi
Energi yang dibawa seseorang sangat berpengaruh.
Orang yang membuat nyaman biasanya:
Berbicara dengan nada stabil
Tidak terburu-buru
Tidak memaksa percakapan
Ketenangan ini menular, membuat orang lain ikut merasa rileks.
8. Mampu Menyesuaikan Diri (Adaptif)
Mereka peka terhadap situasi dan lawan bicara.
Misalnya:
Tidak terlalu serius dengan orang santai
Tidak terlalu santai dengan orang formal
Menyesuaikan topik pembicaraan
Kemampuan adaptasi ini membuat interaksi terasa “nyambung” sejak awal.
Penutup
Membuat orang asing merasa nyaman secara instan bukan soal menjadi ekstrovert atau pandai berbicara. Justru, kuncinya terletak pada empati, ketulusan, dan kemampuan memahami orang lain.
Kabar baiknya, delapan ciri kepribadian ini bukan sesuatu yang harus “dibawa sejak lahir”. Semuanya bisa dilatih dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.