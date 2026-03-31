7 Perilaku Ini Menandakan Wanita Diam-diam Menjauh dari Hubungannya, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perubahan sikap pasangan sering kali menjadi pertanda adanya sesuatu yang berbeda. Tidak selalu disampaikan dengan kata-kata, seorang wanita terkadang menunjukkan tanda-tanda menjauh melalui perilaku yang halus dan hampir tidak terlihat. Jika Anda merasakan ada yang berubah dalam hubungan, namun tidak tahu penyebabnya, cermati bagaimana ia bertindak. Mengutip dari Geediting, berikut tujuh perilaku yang bisa menjadi tanda bahwa seorang wanita diam-diam mulai menjauh dari hubungannya.

1. Jarang Menghubungi atau Membalas Pesan dengan Singkat

Komunikasi adalah jantung dari sebuah hubungan. Jika pasangan Anda tiba-tiba mulai jarang menghubungi atau hanya membalas pesan dengan singkat dan tanpa antusiasme, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang berubah.

Jika dulu ia selalu ingin berbagi cerita, mengirim pesan lebih dulu, atau menanyakan kabar dengan penuh perhatian, tetapi kini berubah menjadi sekadar membalas seperlunya, mungkin ada sesuatu yang sedang ia pikirkan.

Ketika seseorang merasa nyaman dalam hubungan, komunikasi akan terasa alami dan penuh kehangatan.

Namun, jika Anda mulai merasakan bahwa pasangan Anda hanya membalas pesan karena merasa berkewajiban dan tidak lagi memiliki keinginan untuk berbincang, ini bisa menjadi tanda bahwa emosinya mulai menjauh.

Anda mungkin tidak langsung mendengar kata-kata seperti "Aku ingin berpisah," tetapi perubahan sikapnya dapat berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang tidak ia ucapkan.

2. Tak Lagi Antusias Melakukan Hal-Hal Bersama

Dulu, setiap akhir pekan terasa menyenangkan karena kalian selalu punya agenda bersama.

Baik itu menonton film favorit, makan malam di restoran kesukaan, atau sekadar jalan-jalan santai, semua terasa penuh kebersamaan.

Namun, kini ia terlihat kurang antusias. Setiap kali diajak melakukan sesuatu, ia cenderung menghindar atau memberi alasan sibuk.