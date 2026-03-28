29 Maret 2026, 05.30 WIB

8 Hal yang Dikatakan Orang Ketika Mereka Perlahan Menjauh dari Anda yang Justru Terdengar Seperti Mereka Semakin Mendekat

seseorang yang perlahan menjauh./Sumber foto: Freepik/sevendeman

JawaPos.com - Ada fase dalam hubungan—baik pertemanan, keluarga, maupun percintaan—di mana jarak tidak datang dengan dramatis. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata “selesai.” Yang ada justru kalimat-kalimat halus, terdengar hangat, bahkan penuh perhatian… tapi perlahan menciptakan ruang.

Menariknya, orang yang sedang menjauh sering tidak terlihat seperti sedang pergi. Mereka justru terdengar seolah ingin tetap dekat.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (28/3), terdapat delapan hal yang sering mereka katakan—dan makna tersembunyi di baliknya.

1. “Aku lagi banyak pikiran akhir-akhir ini”

Sekilas ini terdengar seperti bentuk kejujuran dan kepercayaan. Mereka membuka diri, berbagi bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja.

Namun, kalimat ini sering menjadi pagar tak terlihat. Sebuah cara halus untuk membatasi kedekatan tanpa harus mengatakan, “Aku ingin menjauh.”

Mereka tidak sepenuhnya menutup diri—tapi juga tidak lagi benar-benar mengundang Anda masuk.

2. “Nanti ya kita ketemu, lagi belum sempat”

Ini bukan penolakan. Tapi juga bukan “iya.”

Kalimat ini hidup di antara harapan dan penundaan. Anda merasa masih punya tempat, tapi waktu selalu menjadi alasan yang tidak pernah selesai.

Semakin sering diucapkan, semakin jelas bahwa “nanti” itu tidak pernah benar-benar dimaksudkan sebagai rencana.

3. “Aku tetap peduli kok sama kamu”

Kalimat ini terasa hangat. Menenangkan. Seolah hubungan masih utuh.

Namun sering kali, ini adalah bentuk pengganti dari tindakan yang mulai hilang. Ketika perhatian tidak lagi hadir secara nyata, kata-kata ini menjadi semacam penegasan… yang justru diperlukan karena kenyataannya mulai berbeda.

Peduli, ya. Tapi dari jarak.

4. “Maaf ya kalau aku berubah”

Ini adalah pengakuan tanpa penjelasan.

Mereka tahu ada yang berbeda. Mereka sadar Anda mungkin merasakannya. Tapi alih-alih membahas lebih dalam, mereka memilih mengakui sekilas—lalu bergerak pergi secara perlahan.

Permintaan maaf ini sering bukan undangan untuk memperbaiki, melainkan cara halus untuk menutup pembicaraan.

5. “Aku lagi butuh waktu sendiri”

Kebutuhan akan ruang adalah hal yang wajar. Semua orang membutuhkannya.

Namun, ketika kalimat ini muncul berulang kali tanpa ada fase kembali yang jelas, itu bukan lagi soal waktu—melainkan arah.

Yang dulunya hanya “istirahat sebentar” berubah menjadi kebiasaan menjauh.

6. “Kamu baik banget, serius”

Pujian ini terasa tulus. Bahkan bisa membuat Anda merasa dihargai.

Tapi dalam banyak situasi, kalimat ini menjadi semacam penutup yang lembut. Seolah mengatakan, “Tidak ada yang salah denganmu… tapi aku tetap memilih mundur.”

Ini adalah cara menghindari konflik tanpa benar-benar menjelaskan alasan yang sebenarnya.

7. “Aku nggak mau kehilangan kamu”

Ironisnya, kalimat ini sering muncul tepat saat seseorang mulai menciptakan jarak.

Mereka tidak ingin terlihat sebagai orang yang meninggalkan. Mereka ingin tetap memiliki hubungan—meskipun bentuknya berubah.

Masalahnya, keinginan untuk “tidak kehilangan” sering tidak diikuti dengan usaha untuk “tetap menjaga.”

8. “Kita tetap bisa seperti dulu kok”

Kalimat ini adalah harapan… yang jarang terpenuhi.

Karena pada kenyataannya, sesuatu sudah berubah. Dinamika sudah bergeser. Kedekatan yang dulu terasa alami kini mulai dipaksakan.

Dan semakin sering kalimat ini diucapkan, semakin terasa bahwa “seperti dulu” hanya tinggal kenangan.

Penutup: Kedekatan Tidak Diukur dari Kata-Kata

Orang yang menjauh jarang mengatakannya secara langsung. Mereka tidak selalu ingin menyakiti. Kadang, mereka sendiri tidak sepenuhnya sadar.

Tapi ada satu hal yang hampir selalu konsisten:
ketika seseorang benar-benar ingin tetap dekat, mereka tidak hanya mengatakan hal-hal yang terdengar hangat—mereka menunjukkannya.

Jadi jika Anda mulai merasa bingung antara apa yang dikatakan dan apa yang dirasakan, mungkin yang perlu diperhatikan bukan lagi kata-katanya… melainkan jarak yang perlahan terbentuk di antaranya.

Karena pada akhirnya, kedekatan sejati tidak membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda masih penting.
Editor: Hanny Suwindari
