Sering Malas-malasan? 8 Kebiasaan Ini Bantu Kamu Jadi Lebih Disiplin

JawaPos.com - Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulu dikenal malas dan sering menunda-nunda, tetapi tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang sangat disiplin dan produktif? Transformasi seperti ini mungkin terlihat seperti keajaiban, tetapi kenyataannya perubahan tersebut tidak terjadi dalam semalam. Orang-orang yang dulunya malas namun berhasil menjadi disiplin tidak terlahir dengan motivasi super atau kemampuan luar biasa. Mereka hanya mulai menerapkan kebiasaan kecil yang perlahan-lahan mengubah pola pikir dan tindakan mereka. Jika kamu merasa kesulitan untuk disiplin, bukan berarti harus langsung menjadi produktif sepanjang waktu. Sebaliknya, mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang telah terbukti membantu banyak orang keluar dari kemalasan dan menjadi lebih teratur. Mengutip dari Geediting, berikut delapan kebiasaan sederhana yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berhasil berubah dari malas menjadi sangat disiplin.

1) Memulai dari Hal Kecil

Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Seseorang yang dulunya malas dan kini lebih disiplin biasanya memulai perjalanan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari.

Misalnya, mereka mulai dengan bangun 10 menit lebih awal dari biasanya, menyelesaikan satu tugas sebelum bersantai, atau sekadar merapikan tempat tidur setiap pagi.

Hal-hal kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi ketika dilakukan secara konsisten, mereka mulai membentuk pola pikir disiplin yang lebih kuat.

Ketika seseorang berhasil melakukan hal-hal kecil ini tanpa menunda, kepercayaan diri mereka bertambah.

Mereka mulai menyadari bahwa mereka mampu mengendalikan diri dan membentuk kebiasaan yang lebih baik. Dari sinilah perubahan besar mulai terjadi.

2) Menentukan Prioritas dengan Jelas