Waspada! 9 Tanda Ini Dimiliki Orang yang Tidak Jujur dan Sering Memutarbalikkan Fakta

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah bertemu dengan orang yang sulit untuk dipercaya. Mereka bisa saja teman, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga. Orang seperti ini sering memutarbalikkan fakta, berbohong, dan menghindari tanggung jawab atas tindakannya. Seringkali mereka tidak menyadari bahwa perilaku mereka sebenarnya mudah terlihat oleh orang lain. Menurut psikologi, ada beberapa tanda yang bisa membantu mengenali individu yang tidak jujur dan mahir memanipulasi kebenaran. Mengutip dari Geediting, berikut sembilan tanda orang yang tidak jujur dan pandai memanipulasi kebenaran menurut perspektif psikologi.

1. Mereka Selalu Menghindari Memberikan Jawaban Langsung

Ketika seseorang ditanya sesuatu dan mereka terus menghindar tanpa memberikan jawaban yang jelas, itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu.

Mereka mungkin akan menjawab dengan kalimat yang berputar-putar, mengalihkan topik pembicaraan, atau bahkan menjawab dengan pertanyaan lain.

Misalnya, ketika ditanya tentang sesuatu yang seharusnya memiliki jawaban sederhana seperti "Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas itu?", mereka mungkin merespons dengan sesuatu seperti, "Oh, tadi aku sangat sibuk, ada banyak hal yang harus dilakukan."

Bukannya menjawab langsung dengan "Ya" atau "Tidak," mereka mencoba menghindari konfirmasi dengan alasan-alasan yang kurang relevan.

Hal ini adalah taktik yang sering digunakan untuk menghindari mengungkapkan kebenaran.

Jika seseorang sering melakukan ini dalam percakapan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak jujur atau mencoba menyembunyikan sesuatu dari Anda.

2. Cerita Mereka Sering Kali Tidak Masuk Akal