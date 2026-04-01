5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

JawaPos.com – Beberapa pasangan mungkin menjalin hubungan hanya berlandaskan komitmen saling mencintai.

Memang cinta dapat membuat seseorang merasa aman dan nyaman dengan pasangannya meskipun ada beberapa perilaku yang sebenarnya beracun.

Tak heran jika banyak orang seringkali terjebak dalam hubungan yang tidak sehat tanpa menyadarinya.

Alasannya seringkali karena menormalisasi perilaku toxic sebagai tanda sayang atau perhatian terhadap pasangannya.

Faktanya, pola-pola tertentu justru bisa mengikis rasa percaya diri dan kesehatan mental dalam menjalin hubungan.

Dilansir dari Your Tango, ada lima kebiasaan yang sering dianggap normal atau aman, tapi sebenarnya adalah tanda bahaya atau red flag.

1. Selalu Ingin Tahu Lokasi atau Kabar Setiap Saat

Banyak pasangan merasa bahwa mengetahui keberadaan satu sama lain setiap detik adalah bentuk keterbukaan.

Ini perilaku yang dianggap aman karena seperti menunjukkan rasa kasih sayang dan perhatian terhadap kabar pasangannya.