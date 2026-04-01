02 April 2026, 02.58 WIB

Waspada Hubungan Toxic, Ini 7 Ciri-ciri Pasangan yang Manipulatif Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam suatu hubungan, saling mendukung, menghargai, dan memberi ruang untuk berkembang adalah kunci terciptanya ikatan yang sehat dan bahagia.

Sayangnya, tidak semua hubungan berjalan dengan ideal. Ada kalanya salah satu pasangan menunjukkan perilaku manipulatif yang dapat merusak kondisi mental dan emosional pasangannya.

Pasangan manipulatif biasanya mencoba mengontrol atau memanfaatkan perasaan orang lain demi kepentingan pribadi.

Jika Anda merasa hubungan mulai terasa tidak sehat dan penuh tekanan, penting untuk mengenali tanda-tanda pasangan manipulatif agar bisa menghindari hubungan yang bersifat toksik. Berdasarkan DMNews, berikut tujuh ciri pasangan manipulatif menurut psikologi yang sebaiknya diwaspadai.

1. Tidak Pernah Mengakui Kesalahan

Pasangan manipulatif cenderung tidak mau mengakui kesalahan mereka. Sebaliknya, mereka akan menyalahkan Anda atau orang lain untuk menghindari tanggung jawab.

Bahkan ketika kesalahan mereka jelas, mereka akan memutarbalikkan fakta atau mencari alasan agar tampak tidak bersalah. Hal ini bisa membuat Anda meragukan diri sendiri dan merasa bersalah tanpa alasan yang jelas.

2. Terus Menerus Merendahkan Anda

Salah satu tanda manipulasi yang sering terjadi adalah komentar yang merendahkan, baik secara langsung maupun tersirat.

Mereka bisa saja mengatakan hal-hal yang membuat Anda merasa tidak cukup baik, tidak kompeten, atau tidak berharga.

Kritik yang terus-menerus ini bukan untuk membangun, melainkan untuk mengendalikan dan melemahkan kepercayaan diri Anda.

3. Menggunakan Manipulasi Emosional

Pasangan manipulatif sering menggunakan perasaan Anda untuk mengontrol situasi. Mereka bisa membuat Anda merasa bersalah, takut, atau ragu untuk mempertanyakan tindakan mereka.

Salah satu bentuk manipulasi emosional yang umum adalah gaslighting, di mana mereka membuat Anda meragukan persepsi dan ingatan Anda sendiri. Akibatnya, Anda menjadi lebih bergantung pada mereka dan kehilangan kepercayaan diri.

