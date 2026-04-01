Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
01 April 2026, 21.42 WIB

3 Zodiak Ini Tahu Kapan Harus Kabur dari Hubungan Toxic, Peka Terhadap Red Flags yang Muncul

Ilustrasi seorang yang move on/freepik - Image

Ilustrasi seorang yang move on/freepik

JawaPos.com - Ada orang-orang yang memiliki intuisi tajam dan mendalam saat berhadapan dengan dinamika hubungan.

Mereka bisa membaca red flags dengan mudah. Saat sudah menyadarinya, mereka tidak ragu untuk menjauh dan memilih keluar dari hubungan toxic.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini kapan tahu harus pergi dari hubungan toxic

Cancer dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan intuitif. Dengan perasaan yang dalam, mereka mampu membaca dinamika hubungan dengan sangat peka.

Mereka paham bagaimana pentingnya menjaga diri dari orang toxic. Mereka sadar bahwa cara terbaik untuk mencintai diri sendiri adalah dengan menjauh dari hal-hal yang menyakiti. 

Virgo menginginkan hubungan yang mendukung pertumbuhan bersama. Virgo tidak akan bertahan di dalam hubungan toxic yang menghambat mereka.

Virgo benar-benar mendambakan cinta dan koneksi. Tapi mereka tidak takut mengambil keputusan sulit demi kebaikan diri sendiri. 

Scorpio adalah zodiak yang intens dan tidak bisa diremehkan. Saat mencintai mereka akan mencintai sepenuh hati.

Namun, saat mereka melihat adanya perilaku toxic mereka akan bertindak cepat dan tegas. Mereka melihat di balik manipulasi, kebohongan, dan penyalahgunaan emosi. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore