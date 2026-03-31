4 Alasan Menyakitkan yang Bikin Kamu Susah Putus dan Sering Beri Kesempatan Kedua

JawaPos.com - Memberi kesempatan kedua dalam sebuah hubungan sering kali dianggap sebagai bentuk ketulusan.

Namun, apa jadinya jika "satu kesempatan lagi" berubah menjadi siklus tanpa akhir?

Banyak orang terjebak dalam hubungan beracun jauh lebih lama dari yang seharusnya, bahkan ketika tanda bahaya (red flag) sudah berkibar nyata di depan mata.

Fenomena ini bukan sekadar masalah cinta buta. Ada alasan psikologis dan situasi mendalam yang membuat seseorang merasa mustahil untuk melangkah pergi.

Mereka sering kali berharap bisa menjadi "sosok ajaib" yang mampu mengubah perilaku pasangannya, padahal kenyataannya mereka sedang mengorbankan kesejahteraan diri sendiri.

Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat sering kali memicu konflik batin yang hebat.

Teman dan keluarga mungkin sudah memohon agar Anda pergi, namun ada ikatan tak kasat mata yang menahan langkah Anda.

Dilansir dari YourTango, para ahli mengungkapkan bahwa keputusan untuk bertahan biasanya didorong oleh faktor-faktor yang menyakitkan.

Berikut adalah 7 alasan mendalam mengapa seseorang sulit melepaskan pasangan yang buruk.