Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
31 Maret 2026, 20.35 WIB

4 Zodiak yang Perlu Jeda di Dalam Hubungan, Butuh Ruang Privasi untuk Diri Sendiri agar Tidak Merasa Terkekang

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak ingin untuk selalu bersama pasangan mereka setiap saat dan tidak menyukai perpisahan dalam waktu yang lama.

Namun, ada juga tipe zodiak yang justru membutuhkan jeda dan ruang untuk sendiri.mereka membutuhkan waktu untuk diri sendiri, dan saat kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi, keempat zodiak ini akan merasa terkekang.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut adalah empat zodiak yang membutuhkan jeda di dalam hubungannya.

Aries adalah zodiak yang paling mandiri. Meskipun mereka terbuka dengan hubungan yang serius dan berkomitmen, mereka tidak ingin mengubah seluruh gaya hidupnya saat berpacaran. Aries cocok dengan pasangan yang santai dan tidak menuntut untuk mengetahui setiap langkah mereka. Aries ingin tetap punya kehidupan sendiri di luar hubungan mereka bersama kekasihnya. 

Sagittarius adalah pribadi yang mandiri dan terbiasa mengurus diri sendiri. Mereka ingin memiliki ruang untuk bersantai tanpa harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Jika pasangan sagitarius terlalu banyak aturan, maka sagittarius akan merasa terjebak. Mereka ingin memastikan bahwa hubungan tidak menghalangi mereka untuk menjadi diri sendiri.

Virgo memiliki kehidupan yang padat. Mereka tidak selalu bisa menghabiskan waktu dengan pasangan. Virgo juga memiliki kehidupan di luar hubungan yang mereka jalani. Virgo juga sangat peduli dengan pasangannya. Mereka tetap ingin menjadikan hubungan sebagai satu-satunya pusat kehidupan. Mereka tetap ingin berkembang di berbagai aspek. 

Meskipun akan semakin terbuka seiring waktu, ada kalanya scorpio tidak ingin diganggu. Ada hari di mana mereka tidak ingin membahas perasaan dan percakapan yang mendalam. Scorpio membutuhkan jeda jarak dan ruang untuk diri sendiri. Mereka mencintai pasangan, namun tidak berarti harus selalu bersama. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore