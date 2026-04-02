Intip 10 Alasan Mengapa Bernyanyi di Kamar Mandi Dapat Mengurangi Stres dan Kecemasan, Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda menyanyikan lagu di kamar mandi dan merasa jauh lebih baik setelahnya?

Jika ya, Anda tidak sendirian. Banyak orang melakukannya, bukan hanya karena menyenangkan, tetapi juga karena secara ilmiah terbukti bermanfaat bagi kesehatan mental.

Psikolog menemukan bahwa bernyanyi di kamar mandi dapat mengurangi stres, menenangkan pikiran, dan meningkatkan suasana hati. Ini lebih dari sekadar kebiasaan iseng, ada faktor psikologis dan fisiologis yang berperan.

Dilansir dari geediting.com, berikut 10 alasan mengapa bernyanyi di kamar mandi bisa mengurangi stres dan kecemasan, menurut psikolog.

1. Mengaktifkan Respons Relaksasi Tubuh

Saat stres, tubuh kita memasuki mode "fight or flight" yang meningkatkan produksi hormon seperti kortisol.

Namun, bernyanyi membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, yang bertanggung jawab untuk relaksasi.

Kontrol napas saat bernyanyi, ditambah dengan sensasi air hangat, memberikan efek menenangkan yang membantu meredakan ketegangan.

2. Mengurangi Kesadaran Diri

Bernyanyi di depan umum bisa membuat kita merasa canggung atau takut dihakimi. Namun, di kamar mandi, akustik mendukung, pintu tertutup, dan tidak ada yang menilai.

Ini menciptakan ruang aman untuk berekspresi bebas, mengurangi tekanan sosial, dan membantu pikiran rileks.

3. Efek Terapi Musik

Musik telah lama digunakan dalam terapi untuk mengatasi stres dan gangguan emosional.

Saat bernyanyi, otak merangsang area yang berkaitan dengan emosi dan memori, menciptakan efek menenangkan yang mirip dengan terapi musik.

4. Pola Pernapasan yang Menenangkan

Bernyanyi secara alami melibatkan pernapasan dalam yang mirip dengan teknik meditasi atau yoga.

Ini membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan fokus tanpa harus melakukan latihan pernapasan yang terasa kaku atau membosankan.

5. Meningkatkan Kepercayaan Diri

Menuntaskan lagu dengan baik, meskipun hanya di kamar mandi, bisa memberikan rasa pencapaian kecil yang meningkatkan suasana hati dan kepercayaan diri. Hal ini menciptakan efek positif yang dapat bertahan sepanjang hari.

6. Air Hangat yang Menenangkan

Mandi air hangat sendiri sudah memiliki manfaat relaksasi, membantu meredakan ketegangan otot dan meningkatkan produksi endorfin.

Jika dikombinasikan dengan bernyanyi, efeknya menjadi lebih kuat dalam mengurangi stres.

7. Minim Gangguan dari Dunia Luar

Kamar mandi adalah salah satu tempat di mana kita bisa benar-benar terputus dari distraksi seperti notifikasi ponsel atau tugas sehari-hari.

Ini memberi kita kesempatan untuk fokus pada diri sendiri dan menikmati momen tanpa gangguan.

8. Keseruan yang Sering Diremehkan

Sering kali, kita lupa bahwa kesenangan kecil seperti bernyanyi dapat membantu mencegah kejenuhan.

Bernyanyi di kamar mandi adalah bentuk hiburan gratis yang bisa mengangkat suasana hati hanya dalam beberapa menit.

9. Membawa Kembali Kenangan Positif

Lagu tertentu dapat memicu kenangan bahagia dari masa lalu, seperti momen liburan atau pertemuan dengan teman.

Bernyanyi lagu-lagu ini bisa membawa kembali perasaan positif dan mengalihkan pikiran dari stres sehari-hari.

10. Ekspresi Diri yang Autentik

Psikolog menekankan pentingnya ekspresi diri untuk kesehatan mental. Bernyanyi memungkinkan kita untuk mengekspresikan emosi secara bebas tanpa takut dihakimi, menciptakan rasa kebebasan dan kelegaan emosional.

Jadi, jika Anda merasa stres atau cemas, jangan ragu untuk menyanyikan lagu favorit Anda saat mandi. Selain menyenangkan, ini juga bisa menjadi bentuk terapi sederhana yang efektif untuk kesejahteraan mental Anda.