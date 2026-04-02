03 April 2026, 05.11 WIB

8 Kesalahan Ini Wajib Dihindari Jika Anda Ingin Bahagia di Usia Senja, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang di usia senja yang tampak bersemangat dan aktif melakukan kegiatan pagi hari./Freepik

JawaPos.com - Menua adalah proses alami yang tak bisa dihindari. Namun, cara kita menjalani masa tua sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari dan sikap terhadap kehidupan.

Beberapa orang memasuki usia lanjut dengan kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan, sementara yang lain merasa menua sebagai masa penuh keterbatasan dan kesepian.

Faktanya, kebahagiaan di usia 70 tahun ke atas tidak hanya bergantung pada kondisi fisik, tetapi juga pada pola pikir, kesehatan mental, hubungan sosial, dan kemampuan untuk tetap menghargai hidup.

Sayangnya, banyak orang tanpa sadar melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang justru membuat masa tua terasa lebih berat. Agar bisa menua dengan bahagia, berikut delapan kesalahan yang sebaiknya dihindari sejak dini, menurut psikologi dan pandangan praktis kehidupan, seperti dilansir dari Geediting.com.

1. Mengabaikan Kesehatan Fisik

Salah satu kesalahan terbesar dalam menua adalah menganggap tubuh sudah terlalu lemah untuk dirawat. 

Padahal, kesehatan fisik adalah fondasi utama untuk menikmati hari tua dengan nyaman.

Olahraga ringan, seperti berjalan kaki, yoga, atau berenang, dapat menjaga kekuatan otot, kelenturan tubuh, dan kesehatan jantung. 

Begitu pula dengan menjaga pola makan seimbang dan memperhatikan asupan nutrisi. 

Mengabaikan kesehatan fisik hanya akan mempercepat datangnya penyakit, membuat usia lanjut penuh keterbatasan, dan mengurangi kualitas hidup.

2. Mengabaikan Kekuatan Belajar

Banyak orang berpikir bahwa di usia 70 tahun atau lebih, tidak ada lagi hal baru yang bisa dipelajari. 

Pandangan ini adalah kesalahan besar. Menurut penelitian psikologi, otak manusia tetap bisa berkembang dan aktif selama terus digunakan.

Membaca buku, belajar keterampilan baru, mengikuti kelas daring, atau sekadar mencoba hobi baru dapat menjaga otak tetap sehat dan mencegah penurunan kognitif. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
