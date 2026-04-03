Menurut Psikologi, Inilah 7 Kebiasaan Kakek-Nenek yang Akan Membuat Cucu Betah dan Semakin Dekat Dengannya

JawaPos.com - Menjalin hubungan erat dengan cucu adalah pengalaman berharga yang diidamkan banyak kakek-nenek. Namun, apa yang membuat beberapa kakek-nenek lebih disayangi dibandingkan yang lain?

Psikologi mengungkap bahwa kasih sayang cucu tidak hanya bergantung pada hadiah atau materi, melainkan pada kebiasaan yang kita bentuk dalam berinteraksi dengan mereka.

Dicintai secara tulus oleh cucu bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga menunjukkan perhatian, pengertian, dan konsistensi dalam hubungan.

Artikel yang dikutip dari Hack Spirit, ini akan membahas tujuh kebiasaan yang bisa menjadikan Anda kakek-nenek yang benar-benar dicintai.

Ini bukan sekadar tips, melainkan wawasan mendalam yang bisa mengubah hubungan Anda dengan cucu-cucu.

1. Hadir Sepenuhnya

Sering kali, kita hadir secara fisik tetapi pikiran kita melayang ke tempat lain. Salah satu kebiasaan utama kakek-nenek yang disayangi adalah kesadaran penuh saat bersama cucu.

Menurut Jon Kabat-Zinn, mindfulness adalah memberikan perhatian secara sengaja pada momen ini tanpa menghakimi.

Anak-anak sangat peka terhadap ketidakhadiran mental orang dewasa. Mereka menghargai ketika kita benar-benar mendengarkan, merespons, dan terlibat dalam interaksi.

Saat bersama cucu, jauhkan gangguan seperti ponsel dan berikan perhatian penuh. Dengarkan cerita mereka, ikut serta dalam permainan, dan tunjukkan ketertarikan yang tulus.

2. Fleksibel terhadap Perubahan

Anak-anak tumbuh dan berubah cepat, termasuk minat dan pemikiran mereka. Carl Rogers menyatakan bahwa orang yang sejati adalah mereka yang mampu belajar dan beradaptasi.

Alih-alih menolak perubahan, tunjukkan ketertarikan terhadap hal-hal baru yang mereka sukai. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai mereka sebagai individu yang berkembang dan mendukung pertumbuhan mereka.

3. Menjadi Diri Sendiri

Kejujuran dan keaslian adalah kunci dalam hubungan yang kuat. Carl Jung pernah berkata bahwa hak istimewa terbesar dalam hidup adalah menjadi diri sendiri.

Menjadi kakek-nenek bukan berarti harus selalu sempurna. Mengakui kesalahan dan menunjukkan sisi manusiawi kita justru mengajarkan nilai-nilai penting kepada cucu, seperti integritas dan tanggung jawab.

4. Mendengarkan dengan Penuh Perhatian

Mendengarkan aktif berarti lebih dari sekadar mendengar; ini tentang memahami, merespons, dan mengingat apa yang dikatakan.

Alih-alih langsung memberikan nasihat, berikan perhatian penuh dan ajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan pada cerita mereka.

Sikap ini menunjukkan bahwa pikiran dan perasaan mereka penting, memperkuat hubungan serta rasa saling menghargai.

5. Mendorong Kemandirian

Menjadi kakek-nenek yang dicintai bukan berarti selalu membantu dalam segala hal, melainkan mendukung cucu untuk belajar mandiri.

Saat mereka mencoba sesuatu yang baru, berikan dorongan tanpa langsung mengambil alih. Ini membantu mereka membangun kepercayaan diri dan keterampilan hidup yang berharga.

6. Berani Menunjukkan Kerentanan

Menjadi figur yang kuat memang baik, tetapi menunjukkan bahwa kita juga memiliki kelemahan bisa menciptakan hubungan yang lebih dalam.

Brené Brown menegaskan bahwa kerentanan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk hadir meski tanpa kepastian.

Berbagi pengalaman kegagalan atau ketakutan kita dapat menjadi pelajaran berharga bagi cucu tentang ketahanan dan keberanian.

7. Mengekspresikan Cinta Secara Terbuka

Mengungkapkan kasih sayang secara eksplisit, baik melalui kata-kata maupun tindakan, sangatlah penting. Virginia Satir menyatakan bahwa manusia membutuhkan pelukan setiap hari untuk bertahan dan berkembang.

Ucapan "Aku mencintaimu" atau pelukan sederhana dapat memberi rasa aman dan cinta yang bertahan sepanjang hidup cucu kita.