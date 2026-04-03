Sering Ngerasa Hari Terasa Panjang dan Nunggu Waktu Tidur? Ini 11 Tanda yang Jarang Disadari

JawaPos.com - Pernah merasa hari berjalan begitu lama, tetapi energi justru cepat habis sebelum hari benar-benar selesai?

Banyak orang mengalami hal ini tanpa benar-benar memahami penyebabnya.

Rutinitas yang padat, tekanan pekerjaan, dan tuntutan sosial sering kali membuat waktu terasa lebih berat untuk dijalani.

Tanpa disadari, kondisi tersebut bukan sekadar kelelahan fisik.

Ada aspek mental dan emosional yang ikut terlibat, sehingga membuat seseorang lebih mudah lelah meskipun aktivitasnya terlihat biasa saja.

Dalam situasi seperti ini, waktu tidur menjadi satu-satunya hal yang ditunggu sejak pagi.

Artikel ini membahas 11 tanda yang sering muncul pada orang yang merasa hari terasa panjang dan selalu menantikan waktu tidur yang dirangkum dari Yourtango.com pada Jumat (03/04).

Dengan mengenali tanda-tanda ini, Anda dapat lebih memahami kondisi diri dan mulai mencari cara untuk menjaga keseimbangan energi.

1. Mudah Terpengaruh Secara Emosional Anda mungkin merasa lebih sensitif dibanding biasanya, terutama terhadap suasana hati orang lain. Hal-hal kecil yang terjadi di sekitar bisa terasa lebih berat dari yang seharusnya.