Waspadalah! Ini 8 Tanda Jika Anda Mengalami Demensia Lebih Awal, Kenali Lebih Dini

Ilustrasi seseorang dengan demensia. (Freepik/freepik) JawaPos.com - Demensia sering diasosiasikan dengan menurunnya daya ingat, terutama pada lansia. Namun kenyataannya, gejala awal demensia tidak selalu terlihat dari lupa atau melemahnya memori. Saat ini, demensia juga bisa dialami oleh orang yang lebih muda, dan tidak selalu terkait dengan kemampuan mengingat. Menurut informasi yang dirangkum Jawa Pos, ada tanda-tanda lain yang sering terlewatkan, padahal penting untuk dikenali sebagai sinyal awal demensia. Mendeteksi gejala sejak dini sangat penting agar penderita dapat memperoleh perawatan yang tepat dan kualitas hidupnya tetap terjaga. Berdasarkan Geediting.com, terdapat delapan tanda awal demensia yang tidak langsung berhubungan dengan daya ingat, tetapi perlu menjadi perhatian serius. Berikut ini, mari kita bahas satu per satu tanda-tanda tersebut secara mendalam.

1. Mengalami Perubahan Halus dalam Suasana Hati atau Kepribadian

Salah satu tanda awal demensia yang jarang disadari adalah perubahan suasana hati atau kepribadian.

Misalnya, seseorang yang sebelumnya periang mendadak menjadi mudah marah, cemas, atau bahkan apatis.

Psikologi menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi karena demensia memengaruhi area otak yang mengatur emosi dan kepribadian.

Perubahan mungkin terlihat kecil pada awalnya, tetapi jika terus berlanjut, hal ini bisa menjadi sinyal penting adanya gangguan kognitif yang lebih serius.

2. Kesulitan Menemukan Kata yang Tepat

Masalah dalam komunikasi adalah gejala umum lain yang sering muncul di tahap awal demensia.

Penderitanya mungkin mengalami kesulitan menemukan kata yang tepat saat berbicara, atau sering berhenti di tengah kalimat karena lupa istilah sederhana.

Ini bukan sekadar “lupa sesaat” yang biasa dialami banyak orang, melainkan kesulitan konsisten yang mengganggu interaksi sehari-hari.