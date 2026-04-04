HomeKepribadian
05 April 2026, 03.34 WIB

7 Kebiasaan Malam Ini Dimiliki Orang dengan Keseimbangan Emosional yang Baik, Salah Satunya Relaksasi Fisik

Ilustrasi kebiasaan malam sebelum tidur. (Freepik)

JawaPos.com - Malam hari menjadi waktu yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Setelah menjalani berbagai aktivitas dan tekanan sepanjang hari, apa yang kita lakukan di malam hari dapat memengaruhi kondisi emosi di hari berikutnya.

Orang dengan emosi yang lebih stabil biasanya memiliki rutinitas tertentu sebelum tidur. Kebiasaan ini membantu mereka tetap tenang dan lebih mampu mengelola stres.

Dalam artikel ini, yang merujuk pada Personal Branding Blog, akan dibahas tujuh kebiasaan malam yang bisa Anda terapkan untuk meningkatkan keseimbangan emosi serta kualitas hidup secara keseluruhan.

1. Putuskan Hubungan dengan Dunia Digital

Menjelang tidur, mereka sengaja menjauhkan diri dari ponsel, laptop, atau televisi. Terlalu lama terpapar layar bisa mengganggu kualitas tidur dan merangsang pikiran negatif.

Orang yang seimbang secara emosional tahu pentingnya menjaga batas dengan dunia luar, terutama di malam hari, untuk memberi ruang bagi ketenangan batin.

2. Menulis Jurnal Rasa Bersyukur

Kebiasaan ini sederhana namun sangat kuat. Menulis tiga hal yang patut disyukuri setiap malam membantu mengarahkan pikiran ke hal-hal positif.

Hal ini membentuk pola pikir yang lebih tenang dan stabil, sekaligus mengurangi overthinking dan stres sebelum tidur.

3. Menyambut Keheningan

Alih-alih merasa gelisah di dalam keheningan malam, orang yang sehat secara emosional justru merangkulnya.

Mereka menggunakan momen ini untuk merenung, berdoa, atau sekadar menikmati waktu hening sebagai cara untuk mengisi ulang energi emosional.

4. Relaksasi Fisik

Keseimbangan emosional juga melibatkan tubuh. Banyak dari mereka melibatkan rutinitas seperti mandi air hangat, peregangan ringan, atau latihan pernapasan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
