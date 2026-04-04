5 Prinsip dan Kebiasaan Orang Tua yang Sukses Membesarkan Anak Sangat Berbakat dan Tangguh, Simak!

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Anak yang berbakat, sering kali terlihat menonjol dalam kemampuan tertentu, namun tanpa ketahanan mental yang kuat, potensi tersebut bisa sulit berkembang secara optimal.

Di sinilah peran orang tua menjadi sangat penting. Dalam dunia parenting modern, kesuksesan dalam membesarkan anak tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari bagaimana anak mampu mengelola emosi, menghadapi kegagalan, dan terus berkembang di tengah tekanan.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sukses dan tangguh biasanya dibesarkan dengan prinsip-prinsip sederhana, namun diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Orang tua yang berhasil membentuk anak berbakat dan tangguh tidak selalu menggunakan metode yang rumit.

Justru, mereka fokus pada kebiasaan dasar yang membangun karakter dan pola pikir anak secara bertahap.

Dilansir dari laman Your Tango, berikut adalah 5 prinsip dan kebiasaan orang tua yang terbukti efektif dalam membesarkan anak yang berbakat sekaligus tangguh.

1. Fokus pada Proses, Bukan Hanya Hasil