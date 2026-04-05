Usia 30an Wajib Baca, Ini 8 Kebiasaan yang Jadi Kunci Keuangan Stabil di Masa Depan

Ilustrasi orang yang dibesarkan oleh orang tua yang sangat hemat, di mana didikan sederhana ini dapat menjadi fondasi keuangan stabil di masa dewasa mereka. (freepik) JawaPos.com – Menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil di masa depan tidak terjadi begitu saja tanpa perencanaan. Banyak orang menginginkan masa pensiun yang damai tanpa beban finansial, namun tidak semuanya benar-benar mempersiapkannya sejak awal. Mereka yang mampu menikmati kebebasan finansial di usia lanjut umumnya adalah individu yang sudah membentuk kebiasaan keuangan yang sehat sejak memasuki usia 30-an. Dengan strategi yang tepat serta konsistensi dalam mengelola keuangan, impian untuk menjalani masa pensiun yang nyaman pun dapat terwujud. Mengutip DMNews, berikut delapan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di usia 30-an untuk mencapai kestabilan finansial di masa depan.

1. Mereka Tidak Hanya Menabung, Tetapi Juga Berinvestasi Secara Konsisten

Menabung memang langkah awal yang penting dalam membangun kestabilan finansial, tetapi hanya menumpuk uang dalam rekening tabungan tidak akan cukup untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Inflasi akan menggerus nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga menabung saja bukan solusi jangka panjang yang efektif.

Orang-orang yang memiliki kestabilan finansial di usia tua memahami bahwa investasi adalah kunci untuk melipatgandakan kekayaan.

Mereka tidak hanya menyimpan uang mereka, tetapi juga mengalokasikannya ke dalam instrumen investasi yang tepat.

Mereka berinvestasi secara konsisten, baik dalam bentuk saham, obligasi, reksa dana, properti, atau instrumen keuangan lainnya yang memberikan keuntungan jangka panjang.

Mereka juga memiliki strategi investasi yang matang, memahami risiko dan potensi keuntungan dari setiap instrumen yang mereka pilih.

Dengan pendekatan ini, mereka dapat mengoptimalkan pertumbuhan aset mereka seiring waktu, menciptakan sumber pendapatan pasif, dan memastikan kehidupan yang nyaman di masa pensiun.