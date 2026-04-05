Ingin Stabil secara Finansial? Terapkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi stabil finansial (Freepik) JawaPos.com – Banyak orang beranggapan bahwa kestabilan finansial hanya mungkin diraih oleh mereka yang memiliki penghasilan tinggi. Padahal, cara seseorang mengelola uang seringkali lebih menentukan daripada besarnya penghasilan yang diterima. Terdapat banyak kasus di mana orang berpenghasilan besar tetap kesulitan secara finansial karena gaya hidup yang tidak terkendali, sementara mereka yang berpenghasilan rendah mampu menabung, berinvestasi, dan menjalani hidup dengan nyaman. Kuncinya terletak pada kebiasaan keuangan yang dibangun secara konsisten. Mengutip Geediting, berikut delapan kebiasaan yang secara tidak langsung dapat membantu orang berpenghasilan rendah mencapai kestabilan finansial.

1. Membuat Anggaran dan Mematuhinya

Salah satu langkah pertama dan paling krusial dalam mencapai kestabilan finansial adalah memiliki anggaran yang jelas dan disiplin dalam mematuhinya.

Dengan anggaran yang terstruktur, Anda dapat mengetahui dengan pasti ke mana saja uang Anda mengalir setiap bulannya.

Hal ini tidak hanya membantu dalam mengontrol pengeluaran, tetapi juga menghindarkan Anda dari kebocoran finansial yang tidak perlu.

Orang yang memiliki kebiasaan menganggarkan keuangan mereka biasanya lebih mampu memenuhi kebutuhan tanpa harus berhutang.

Mereka membagi penghasilan dengan bijak, menentukan pos untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal, serta menyisihkan dana untuk tabungan, investasi, dan hiburan tanpa melebihi batas yang telah ditentukan.

Langkah awal yang bisa Anda lakukan untuk menyusun anggaran adalah mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran Anda selama beberapa bulan.

Setelah itu, buat kategori pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan.