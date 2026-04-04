Bukan Tentang Nilai yang Sempurna: Inilah 6 Sifat Penting yang Dibutuhkan Setiap Anak, Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah tuntutan akademik yang semakin tinggi, banyak orang tua masih menjadikan nilai sempurna sebagai tolok ukur utama keberhasilan anak.

Padahal dalam perspektif psikologi modern, keberhasilan sejati dari seorang anak tidak hanya ditentukan oleh angka di rapor, tetapi oleh kualitas karakter dan keterampilan hidup yang mereka miliki.

Fokus yang berlebihan pada prestasi akademik justru berisiko membuat anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan aspek penting lainnya, seperti ketahanan mental, kemampuan sosial, dan kecerdasan emosional.

Anak mungkin terlihat “berprestasi”, tetapi belum tentu siap menghadapi tantangan kehidupan nyata.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami bahwa ada sifat-sifat mendasar yang jauh lebih penting daripada sekadar nilai sempurna.

Sifat-sifat ini akan menjadi bekal utama anak dalam menjalani kehidupan, membangun hubungan, serta menghadapi berbagai situasi yang tidak selalu bisa diprediksi.

Dilansir dari laman Your Tango, berikut adalah 6 sifat penting yang perlu dimiliki setiap anak menurut psikologi.

1. Ketahanan Mental (Resilience)