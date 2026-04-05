Seni Tetap Tenang: 9 Teknik yang Digunakan Orang yang Matang Secara Emosional Saat Terpicu Emosinya

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pasti pernah mengalami momen ketika emosi tiba-tiba memuncak—marah, kecewa, tersinggung, atau bahkan panik. Namun, yang membedakan orang yang matang secara emosional dengan yang tidak bukanlah apakah mereka merasakan emosi tersebut, melainkan bagaimana mereka meresponsnya.



Kematangan emosional bukan berarti tidak pernah marah atau sedih. Justru, itu adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan bijak.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat sembilan teknik yang sering digunakan oleh orang yang matang secara emosional untuk tetap tenang saat mereka terpicu.



1. Memberi Jeda Sebelum Bereaksi



Orang yang matang secara emosional tidak langsung bereaksi. Mereka memahami bahwa reaksi spontan sering kali dipenuhi oleh emosi mentah yang bisa memperburuk situasi.



Alih-alih langsung membalas, mereka memberi jeda—beberapa detik, menit, atau bahkan lebih lama. Jeda ini memberi ruang bagi pikiran rasional untuk “mengejar” emosi yang sedang memuncak.



Intinya: Tidak semua hal harus ditanggapi saat itu juga.



2. Menyadari dan Menamai Emosi



Kesadaran diri adalah kunci. Saat emosi muncul, mereka tidak menolaknya atau mengabaikannya. Mereka justru mengidentifikasi apa yang sedang dirasakan.



“Apakah ini marah? Atau sebenarnya kecewa? Atau merasa tidak dihargai?”



Dengan menamai emosi, intensitasnya sering kali berkurang, dan mereka bisa melihat situasi dengan lebih jernih.



3. Mengatur Napas



Teknik sederhana tapi sangat efektif: bernapas dengan sadar.



Ketika emosi memuncak, napas biasanya menjadi cepat dan dangkal. Orang yang matang secara emosional akan memperlambat napas mereka—menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan.



Ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi reaksi impulsif.



4. Tidak Mengambil Segalanya Secara Pribadi



Tidak semua hal adalah tentang kita.



Orang yang matang secara emosional memahami bahwa perilaku orang lain sering kali mencerminkan kondisi internal mereka, bukan serangan pribadi.



Dengan perspektif ini, mereka tidak mudah tersinggung dan bisa merespons dengan lebih objektif.



5. Mengganti Perspektif (Reframing)



Alih-alih langsung berpikir negatif, mereka mencoba melihat situasi dari sudut pandang lain.



Contohnya:



“Mungkin dia sedang stres.”

“Bisa jadi ini hanya kesalahpahaman.”

“Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini?”



Reframing membantu mengubah reaksi emosional menjadi respons yang lebih konstruktif.



6. Memilih Respon, Bukan Reaksi



Reaksi bersifat otomatis. Respon adalah pilihan.



Orang yang matang secara emosional sadar bahwa mereka selalu punya pilihan—bahkan dalam situasi yang sulit. Mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan mereka.



Mereka bertanya pada diri sendiri:

“Respon seperti apa yang paling bijak dalam situasi ini?”



7. Menjaga Bahasa Tubuh dan Nada Bicara



Saat emosi naik, bahasa tubuh dan nada suara sering ikut berubah—menjadi lebih tajam, defensif, atau agresif.



Orang yang matang secara emosional tetap menjaga sikap:



Nada bicara tetap tenang

Tidak memotong pembicaraan

Tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti



Mereka tahu bahwa cara menyampaikan sama pentingnya dengan apa yang disampaikan.



8. Mengetahui Kapan Harus Mundur



Tidak semua konflik harus diselesaikan saat itu juga.



Jika situasi terlalu panas, mereka memilih untuk mundur sejenak:



“Kita lanjutkan nanti saat sudah lebih tenang.”

“Saya butuh waktu untuk memikirkan ini.”



Ini bukan bentuk menghindar, melainkan strategi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.



9. Melatih Diri Secara Konsisten



Kematangan emosional bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dilatih.



Orang yang matang secara emosional terus mengasah diri melalui:



refleksi diri

belajar dari pengalaman

memperbaiki kesalahan



Mereka tidak selalu sempurna, tetapi mereka terus berkembang.



Penutup



Tetap tenang saat emosi terpicu adalah seni—dan seperti seni lainnya, ia membutuhkan latihan, kesadaran, dan kesabaran.



Kita semua akan menghadapi situasi yang menantang secara emosional. Namun dengan menerapkan teknik-teknik di atas, kita bisa mengubah momen tersebut menjadi kesempatan untuk tumbuh, bukan sekadar bereaksi.



