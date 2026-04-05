7 Perilaku Ini Menunjukkan Seorang Perempuan Tidak Menghormatimu, Apa Saja?

JawaPos.com – Dalam hubungan apa pun, pertemanan, percintaan, maupun profesional, rasa hormat menjadi landasan utama agar interaksi tetap sehat dan bermakna. Seseorang yang benar-benar menghormatimu biasanya menunjukkan perhatian, pengertian, dan kepedulian dalam tingkah lakunya. Mengutip Small Business Bonfire, tidak semua orang mengekspresikan rasa hormat secara gamblang, dan seringkali tanda-tandanya muncul dengan cara halus atau tanpa disadari. Jika kamu merasa ada yang tidak beres dalam hubungan dengan seorang perempuan, baik itu pasangan, teman, atau kolega, cermati beberapa perilaku berikut. Menurut psikologi, perilaku tersebut bisa menjadi indikasi bahwa dia mungkin tidak benar-benar menghormatimu.

1. Sering Memotong Pembicaraan atau Tidak Memberimu Kesempatan Bicara

Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang tidak menghormatimu adalah ketika mereka terus-menerus memotong pembicaraanmu atau tidak memberimu kesempatan untuk menyampaikan pendapat.

Jika seorang perempuan sering menyela atau berbicara tanpa memperhatikan bahwa kamu sedang berbicara, itu bisa menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar peduli dengan apa yang ingin kamu sampaikan.

Seseorang yang menghormatimu akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunggu giliran untuk berbicara.

Sebaliknya, jika dia merasa bahwa apa yang ingin dikatakannya lebih penting daripada apa yang kamu katakan, itu bisa menjadi tanda kurangnya penghargaan terhadapmu.

2. Tidak Peduli dengan Perasaanmu

Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus saling memperhatikan perasaan masing-masing.

Namun, jika seorang perempuan sering mengabaikan perasaanmu, tidak peduli apakah kamu sedang sedih, marah, atau kecewa, itu bisa menjadi indikasi bahwa dia tidak menghormatimu.