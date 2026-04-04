7 Perilaku Toxic Ini Sering Dilakukan oleh Orang Kaya Kelas Menengah Atas, Apa Saja?

Pada sebagian orang di kalangan menengah atas, ada kecenderungan munculnya perilaku toxic yang bisa merusak hubungan sosial dan menimbulkan kesan angkuh. Sikap ini kerap terjadi tanpa disadari, karena mereka merasa sudah berada dalam kondisi yang aman secara finansial.

1. Memperlakukan pekerja layanan seperti furnitur



Perhatikan oran



Orang-orang arogan, akan menyela percakapan untuk menuntut sesuatu tanpa diminta.



Mereka akan menghabiskan dua puluh menit untuk memarahi pekerja ritel atas kebijakan yang tidak dibuat oleh orang tersebut.



Manusia yang melayani mereka menjadi tidak terlihat, hanya fasilitas lain yang sudah termasuk dalam harga tiket masuk.



Dehumanisasi kasual ini bukan tentang kesibukan atau gangguan, melainkan tentang benar-benar tidak menganggap orang-orang tertentu sebagai manusia seutuhnya.



Mereka telah menginternalisasi hierarki di mana beberapa orang hanya ada untuk melayani kebutuhan mereka.



2. Membeli anak-anak mereka dari konsekuensi



Beberapa contoh kasus dari anak remaja



Lalu, mereka akan membeli pengacara terbaik yang bisa membereskan masalah dengan uang.



Contoh kasus lain, mahasiswa menyontek saat ujian. namun Tiba-tiba universitas menerima sumbangan yang besar.



Atau anak mereka yang sudah dewasa menyerang seseorang. Dan, itu menjadi "kesalahpahaman" yang hilang dengan penyelesaian yang tepat.



Intinya, setiap kesalahan terhapus dengan uang, mengajarkan anak-anak mereka bahwa konsekuensinya adalah untuk orang lain.



Skandal penerimaan mahasiswa baru hanya mengejutkan karena visibilitasnya, bukan keberadaannya.



Orang tua kaya selalu membeli kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan tak terbatas.



Mereka tidak mengajarkan ketahanan atau akuntabilitas, mereka menciptakan orang dewasa yang tidak pernah menghadapi konsekuensi nyata. Pesannya jelas: aturan hanyalah saran jika Anda mampu mengabaikannya.



3. Menjadikan filantropi sebagai senjata



Mereka berdonasi secara terbuka dan mencolok, nama mereka tertera di gedung-gedung dan acara-acara besar. Tapi lihat apa yang terjadi ketika keinginan mereka tidak terpenuhi.



Tiba-tiba donasi itu menjadi daya ungkit. Museum sebaiknya tidak mengkritik mereka.



Rumah sakit sebaiknya memberi mereka perlakuan khusus. Lembaga amal sebaiknya menutup mata terhadap praktik bisnis mereka.



"Kedermawanan" mereka selalu dibayangi oleh hal-hal yang mencekik. Filantropi transaksional ini bukan tentang membantu—melainkan tentang kendali.



Mereka tidak memberi kembali; mereka membeli kekebalan. Setiap donasi adalah investasi untuk reputasi mereka, perisai terhadap kritik, kartu bebas dari penjara untuk perilaku buruk di masa mendatang.

Dan fakta mencengangkan lainnya yaitu, berbagai organisi yang sangat membutuhkan dana, ikut bermain dalam sandiwara ini.



4. Menormalkan kecanduan kerja yang ekstrem



Mitos meritokrasi sangat tepat bagi mereka, mitos ini membenarkan posisi mereka sekaligus menyalahkan orang lain karena tidak mencapainya.



Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa mereka telah meraih segalanya, dengan mudah melupakan dana perwalian, koneksi keluarga, dan jaring pengaman yang selalu melindungi mereka setiap kali jatuh.



Kisah sukses mereka selalu dimulai dari bab tiga, melewatkan bagian-bagian di mana mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain.



Budaya kerja yang beracun ini berkedok "semangat" dan "dedikasi", tetapi sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan nilai maksimal dari orang-orang yang tidak mampu menolak.



Mereka bisa cuti setahun kapanpun mereka mau. Karyawan mereka tidak bisa mengambil cuti sakit.



