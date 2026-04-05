Irfan Ferdiansyah
06 April 2026, 04.58 WIB

9 Tanda Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang Seusiamu Menurut psikologi

Ilustrasi seseorang yang menua lebih baik dari kebanyakan orang / Freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang menua lebih baik dari kebanyakan orang / Freepik

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa proses menua sepenuhnya ditentukan oleh genetika—seolah-olah kita hanya “mewarisi” kualitas hidup di usia lanjut. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa cara kita berpikir, merasa, dan menjalani hidup memainkan peran besar dalam bagaimana kita menua.

Menua dengan baik bukan hanya tentang fisik yang tetap bugar, tetapi juga tentang ketahanan mental, keseimbangan emosional, dan makna hidup.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat 9 tanda bahwa Anda mungkin menua lebih baik daripada kebanyakan orang seusia Anda—dan kabar baiknya, ini bukan semata soal gen.

1. Anda Semakin Tenang Menghadapi Masalah

Alih-alih bereaksi secara impulsif, Anda cenderung merespons dengan tenang. Dalam psikologi, ini disebut sebagai regulasi emosi yang matang.

Orang yang menua dengan baik biasanya tidak lagi mudah tersulut emosi kecil. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi secara berlebihan. Ini menunjukkan perkembangan mental yang sehat seiring waktu.

2. Anda Tidak Lagi Terobsesi dengan Pendapat Orang Lain

Di usia yang lebih dewasa, Anda mulai menyadari bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang.

Jika Anda merasa lebih bebas menjadi diri sendiri tanpa terlalu khawatir penilaian orang lain, itu tanda kuat bahwa Anda berkembang secara psikologis. Ini berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan diri internal, bukan validasi eksternal.

3. Anda Memilih Kedamaian daripada Drama

Dulu mungkin Anda tertarik pada konflik atau drama sosial, tetapi sekarang Anda justru menghindarinya.

Psikologi menyebut ini sebagai prioritas emosional yang berubah. Anda mulai menghargai ketenangan dan kestabilan daripada sensasi sesaat. Ini adalah indikator kematangan emosional.

4. Anda Lebih Selektif dalam Hubungan

Lingkaran sosial Anda mungkin lebih kecil, tetapi lebih bermakna.

Orang yang menua dengan baik cenderung memprioritaskan hubungan yang sehat dan saling mendukung. Mereka tidak lagi mempertahankan hubungan yang toksik hanya demi jumlah atau status sosial.

5. Anda Bisa Menerima Kekurangan Diri Sendiri

Alih-alih terus mengkritik diri, Anda mulai menerima diri apa adanya.

Ini bukan berarti berhenti berkembang, tetapi lebih kepada memiliki self-compassion—kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan empati. Ini adalah salah satu tanda kesehatan mental yang kuat.

6. Anda Tetap Penasaran dan Mau Belajar

Menua dengan baik bukan berarti berhenti berkembang. Justru sebaliknya.

Jika Anda masih tertarik belajar hal baru—entah itu keterampilan, hobi, atau wawasan—itu menunjukkan bahwa otak Anda tetap aktif. Psikologi menyebut ini sebagai growth mindset, yang sangat penting untuk penuaan yang sehat.

7. Anda Lebih Bersyukur daripada Mengeluh

Perubahan perspektif dari fokus pada kekurangan menjadi menghargai apa yang dimiliki adalah tanda besar.

Orang yang menua dengan baik biasanya memiliki tingkat gratitude (rasa syukur) yang lebih tinggi. Ini terbukti dalam banyak penelitian meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan mental.

8. Anda Tidak Takut dengan Penuaan Itu Sendiri

Alih-alih melawan usia, Anda mulai menerimanya sebagai bagian alami dari hidup.

Ketakutan berlebihan terhadap penuaan sering berkaitan dengan kecemasan dan penolakan diri. Sebaliknya, penerimaan menunjukkan kedewasaan psikologis dan hubungan yang sehat dengan diri sendiri.

9. Anda Lebih Fokus pada Makna Hidup daripada Pencapaian Semata

Di usia muda, banyak orang mengejar pencapaian: karier, status, materi.

Namun, seiring bertambahnya usia, fokus mulai bergeser ke makna hidup—kontribusi, hubungan, dan kepuasan batin. Ini adalah tanda perkembangan psikologis yang mendalam.

Penutup

Menua dengan baik bukanlah kebetulan, dan bukan pula hadiah eksklusif dari genetika. Ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari—cara kita mengelola emosi, membangun hubungan, dan memaknai hidup.

Jika Anda menemukan diri Anda dalam beberapa tanda di atas, kemungkinan besar Anda sedang berada di jalur yang tepat. Dan jika belum, kabar baiknya: semua ini bisa dipelajari dan dikembangkan.

Karena pada akhirnya, menua bukan tentang bertambahnya usia—melainkan tentang bagaimana kita bertumbuh di dalamnya.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
