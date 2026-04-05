Orang yang Membaca Sebelum Tidur Bukan Main Ponsel, Biasanya Memiliki 8 Kekuatan Ini Menurut Psikologi

Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan ini ternyata berkaitan erat dengan sejumlah kekuatan psikologis yang jarang disadari.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat delapan kekuatan yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang lebih memilih membaca daripada bermain ponsel sebelum tidur.



1. Kemampuan Fokus yang Lebih Kuat



Membaca buku membutuhkan perhatian penuh. Berbeda dengan ponsel yang penuh distraksi, membaca melatih otak untuk tetap fokus dalam jangka waktu lebih lama. Secara psikologis, ini memperkuat attention span dan kemampuan konsentrasi.



Orang yang terbiasa membaca sebelum tidur cenderung lebih mampu menyelesaikan tugas tanpa mudah terdistraksi dalam kehidupan sehari-hari.



2. Regulasi Emosi yang Lebih Baik



Membaca, terutama buku fiksi atau reflektif, membantu seseorang memahami berbagai sudut pandang dan emosi. Ini secara tidak langsung meningkatkan kemampuan emotional regulation.



Saat orang lain mungkin tidur dengan pikiran penuh kecemasan akibat konten digital, pembaca justru lebih tenang karena pikirannya telah “diproses” melalui narasi yang lebih terstruktur.



3. Kualitas Tidur yang Lebih Sehat



Paparan cahaya biru dari layar ponsel diketahui mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Sebaliknya, membaca buku fisik membantu tubuh masuk ke mode relaksasi.



Kebiasaan ini menciptakan rutinitas yang memberi sinyal ke otak bahwa waktu istirahat telah tiba, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas.



4. Imajinasi dan Kreativitas yang Tinggi



Membaca memaksa otak untuk “membangun dunia” sendiri dari kata-kata. Ini berbeda dengan ponsel yang menyajikan visual instan.



Secara psikologis, proses ini merangsang creative thinking dan memperkaya imajinasi. Orang yang rutin membaca sebelum tidur seringkali lebih kreatif dalam memecahkan masalah.



5. Kemampuan Berpikir Mendalam (Deep Thinking)



Konten digital cenderung cepat, singkat, dan dangkal. Sementara membaca buku mendorong seseorang untuk berpikir lebih dalam, memahami konteks, dan menghubungkan ide.



Kebiasaan ini melatih critical thinking, membuat seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dangkal atau menyesatkan.



6. Disiplin Diri yang Lebih Tinggi



Memilih membaca dibanding scrolling ponsel membutuhkan kontrol diri. Ini adalah bentuk kecil dari self-discipline yang jika dilakukan secara konsisten akan berdampak besar.



Orang yang mampu menahan godaan ponsel sebelum tidur biasanya juga lebih disiplin dalam aspek lain seperti pekerjaan, kesehatan, dan pengelolaan waktu.



7. Kesehatan Mental yang Lebih Stabil



Membaca dapat menjadi bentuk mental escape yang sehat. Buku memberikan ruang aman untuk “beristirahat” dari tekanan hidup tanpa overstimulasi seperti media sosial.



Sebaliknya, penggunaan ponsel sebelum tidur sering dikaitkan dengan kecemasan, perbandingan sosial, dan overstimulasi mental.



8. Kesadaran Diri (Self-Awareness) yang Lebih Tinggi



Banyak buku, terutama nonfiksi dan reflektif, mendorong pembaca untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Kebiasaan membaca sebelum tidur memberi waktu untuk refleksi pribadi.



Orang dengan tingkat self-awareness tinggi biasanya lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memahami emosi mereka sendiri.



Penutup



Kebiasaan kecil seperti membaca sebelum tidur mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar secara psikologis. Di tengah dunia yang penuh distraksi digital, memilih buku adalah bentuk investasi pada diri sendiri.



Tidak harus langsung lama—cukup mulai dengan 10–15 menit setiap malam. Seiring waktu, kebiasaan ini bukan hanya memperbaiki kualitas tidur, tetapi juga membentuk karakter dan kekuatan mental yang lebih kokoh.