Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
06 April 2026, 04.33 WIB

7 Frasa Ini Diucapkan oleh Orang yang Benar-benar Percaya Diri dan Sering Dihindari oleh Mereka yang Tidak Percaya Diri Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang terlihat percaya diri / Freepik

JawaPos.com - Percaya diri bukan sekadar soal bagaimana seseorang terlihat dari luar, tetapi lebih dalam—tercermin dari cara berbicara, memilih kata, dan mengekspresikan pikiran. Dalam psikologi, bahasa yang kita gunakan mencerminkan kondisi mental dan keyakinan diri kita.

Orang yang benar-benar percaya diri tidak selalu paling keras suaranya atau paling dominan. Justru, mereka cenderung tenang, jelas, dan tegas. Sebaliknya, orang yang kurang percaya diri sering menghindari frasa tertentu karena takut dinilai, ditolak, atau dianggap salah.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat 7 frasa yang umumnya hanya diucapkan oleh orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi:

1. “Saya tidak tahu, tapi saya akan mencari tahu.”

Orang yang tidak percaya diri cenderung takut terlihat bodoh, sehingga mereka bisa saja berpura-pura tahu atau menghindari menjawab.

Sebaliknya, orang percaya diri:

Tidak merasa harga dirinya terganggu karena tidak tahu sesuatu
Melihat ketidaktahuan sebagai kesempatan belajar
Nyaman dengan ketidakpastian

Dalam psikologi, ini menunjukkan growth mindset—keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang.

2. “Saya tidak setuju.”

Frasa ini sering dihindari karena banyak orang takut konflik atau penolakan.

Namun orang yang percaya diri:

Berani menyuarakan pendapat berbeda
Tidak bergantung pada persetujuan orang lain
Tetap menghargai orang lain meski berbeda pandangan

Mereka memahami bahwa perbedaan pendapat bukan ancaman, melainkan hal yang normal.

3. “Tolong jelaskan lebih lanjut.”

Orang yang kurang percaya diri sering diam karena takut terlihat tidak paham.

Sebaliknya, orang percaya diri:

Tidak ragu meminta klarifikasi
Mengutamakan pemahaman daripada gengsi
Aktif dalam komunikasi

Ini menunjukkan assertiveness—kemampuan menyampaikan kebutuhan dengan jelas tanpa agresif.

4. “Saya membuat kesalahan.”

Mengakui kesalahan adalah hal yang sulit bagi banyak orang.

Namun orang yang benar-benar percaya diri:

Tidak merasa runtuh karena kesalahan
Bertanggung jawab tanpa menyalahkan orang lain
Fokus pada solusi, bukan pembenaran

Secara psikologis, ini berkaitan dengan self-acceptance yang kuat.

5. “Saya butuh bantuan.”

Orang yang tidak percaya diri sering merasa harus bisa semuanya sendiri agar terlihat kompeten.

Padahal, orang percaya diri:

Tahu batas kemampuan diri
Tidak melihat meminta bantuan sebagai kelemahan
Menghargai kolaborasi

Ini menunjukkan keamanan emosional dan kepercayaan diri yang sehat.

6. “Saya bangga dengan diri saya.”

Banyak orang merasa tidak nyaman mengucapkan ini karena takut dianggap sombong.

Namun orang yang percaya diri:

Mengakui pencapaian mereka
Memiliki hubungan yang sehat dengan diri sendiri
Tidak bergantung pada validasi eksternal

Dalam psikologi, ini terkait dengan self-worth yang stabil.

7. “Tidak.”

Ini mungkin frasa paling sederhana—dan paling sulit.

Orang yang tidak percaya diri sering:

Sulit menolak
Takut mengecewakan orang lain
Mengorbankan diri sendiri

Sedangkan orang percaya diri:

Menetapkan batasan yang jelas
Menghargai waktu dan energi mereka
Tidak merasa bersalah karena berkata “tidak”

Ini adalah inti dari boundary setting yang sehat.

Penutup

Kepercayaan diri bukan sesuatu yang muncul secara instan, tetapi dibangun melalui kebiasaan kecil—termasuk cara kita berbicara. Frasa-frasa di atas bukan sekadar kata-kata, melainkan cerminan dari pola pikir yang sehat, penerimaan diri, dan keberanian untuk menjadi autentik.

Jika kamu ingin meningkatkan kepercayaan diri, mulailah dari bahasa yang kamu gunakan setiap hari. Karena pada akhirnya, cara kamu berbicara kepada dunia—dan kepada diri sendiri—akan membentuk siapa dirimu.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Dari Dompet Menuju Kepribadian: 6 Hal yang Bisa Terbaca dari Cara Seseorang Menghabiskan Uang - Image
Lifestyle

Dari Dompet Menuju Kepribadian: 6 Hal yang Bisa Terbaca dari Cara Seseorang Menghabiskan Uang

05 April 2026, 03.27 WIB

Ternyata Makanan Favorit Bisa Mengungkapkan Kepribadian Diri Anda, Simak Penjelasannya! - Image
Kepribadian

Ternyata Makanan Favorit Bisa Mengungkapkan Kepribadian Diri Anda, Simak Penjelasannya!

03 April 2026, 14.29 WIB

7 Weton Ini Punya Kepribadian Paling Menyenangkan Orang Lain, Tak Heran Banyak Diperebutkan - Image
Zodiak

7 Weton Ini Punya Kepribadian Paling Menyenangkan Orang Lain, Tak Heran Banyak Diperebutkan

03 April 2026, 05.14 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore