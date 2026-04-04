Dari Dompet Menuju Kepribadian: 6 Hal yang Bisa Terbaca dari Cara Seseorang Menghabiskan Uang

JawaPos.Com - Setiap keputusan kecil yang diambil dalam kehidupan sehari-hari sering kali mencerminkan sesuatu yang lebih dalam.

Cara seseorang menghabiskan uang, misalnya, bukan sekadar soal kebutuhan atau keinginan, tetapi juga tentang nilai, prioritas, dan cara memandang hidup.

Tanpa disadari, pola pengeluaran bisa menjadi cermin yang memperlihatkan sisi kepribadian yang mungkin tidak selalu tampak di permukaan.

Uang sering dianggap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, tetapi di balik itu, terdapat cerita tentang siapa seseorang sebenarnya.

Dari pilihan sederhana hingga keputusan besar, cara mengelola dan menghabiskan uang dapat memberikan gambaran tentang pola pikir, kebiasaan, hingga nilai yang dipegang.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam hal yang dapat terbaca dari cara seseorang menghabiskan uang, yang secara tidak langsung mencerminkan kepribadian mereka.

1. Prioritas Hidup yang Dijunjung Tinggi

Cara seseorang membelanjakan uang menunjukkan apa yang dianggap penting dalam hidupnya.

Seseorang yang lebih banyak mengalokasikan uang untuk pendidikan, pengembangan diri, atau pengalaman cenderung memiliki orientasi jangka panjang.

Sebaliknya, pengeluaran yang berfokus pada kesenangan sesaat bisa menunjukkan kecenderungan menikmati momen tanpa terlalu memikirkan masa depan.

Pilihan ini tidak selalu benar atau salah, tetapi mencerminkan bagaimana seseorang memandang kehidupan dan apa yang ingin dicapai.

2. Tingkat Kendali Diri

Kebiasaan dalam mengatur pengeluaran juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri.