Energi Terkuras Setiap Hari? 6 Faktor Ini Bisa Jadi Penyebab Anda Mengalami Burnout

JawaPos.Com - Rasa lelah yang tidak kunjung hilang sering kali terasa membingungkan. Meski waktu istirahat terasa cukup, energi tetap terasa terkuras setiap hari.

Kondisi seperti ini bukan sekadar kelelahan biasa, melainkan bisa menjadi tanda bahwa tubuh dan pikiran sedang mengalami tekanan yang lebih dalam.

Burnout bukan hanya tentang bekerja terlalu keras. Kondisi ini muncul ketika tekanan yang terus-menerus tidak diimbangi dengan pemulihan yang cukup.

Dalam banyak kasus, penyebabnya tidak selalu terlihat jelas, karena sering berasal dari kebiasaan sehari-hari yang dianggap normal.

Ketika energi terasa terus berkurang, penting untuk memahami faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicunya.

Dengan mengenali penyebabnya, langkah untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan lebih tepat.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam faktor yang sering menjadi penyebab burnout tanpa disadari.

1. Beban Kerja yang Tidak Seimbang

Tekanan kerja yang tinggi tanpa jeda yang cukup dapat menguras energi secara perlahan.

Tuntutan untuk terus produktif sering membuat seseorang mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan.

Bukan hanya jumlah pekerjaan yang menjadi masalah, tetapi juga ekspektasi yang terlalu tinggi.

Ketika standar yang ditetapkan tidak realistis, rasa lelah akan semakin sulit dihindari.

2. Kurangnya Waktu untuk Diri Sendiri