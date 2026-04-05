Irfan Ferdiansyah
06 April 2026, 04.35 WIB

Perempuan yang Mudah Menarik Pria Berkualitas Tinggi Tidak Pernah Melakukan 7 Hal Ini di Awal Kencan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia hubungan modern, banyak perempuan bertanya-tanya: apa sebenarnya yang membuat seorang pria berkualitas tinggi tertarik dan bertahan? Jawabannya bukan sekadar penampilan fisik atau status sosial. Berdasarkan berbagai prinsip dalam psikologi hubungan, daya tarik sejati justru sering muncul dari sikap, batasan diri, dan cara seseorang membawa dirinya di awal interaksi.

Menariknya, perempuan yang secara konsisten menarik pria berkualitas tinggi bukan hanya melakukan hal-hal yang “benar”—mereka juga menghindari kesalahan-kesalahan krusial, terutama saat first date.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat 7 hal yang hampir tidak pernah mereka lakukan di awal kencan.

1. Tidak Terlalu Cepat Membuka Seluruh Kehidupan Pribadi

Secara psikologis, misteri ringan menciptakan ketertarikan. Ketika seseorang langsung menceritakan semua hal—trauma masa lalu, masalah keluarga, atau pengalaman pahit—ini bisa terasa terlalu berat untuk tahap awal.

Perempuan dengan standar tinggi memahami bahwa:

Koneksi emosional dibangun bertahap
Kepercayaan itu didapatkan, bukan langsung diberikan

Mereka tetap terbuka, tapi selektif dan proporsional. Ini membuat pria merasa tertantang secara emosional tanpa terbebani.

2. Tidak Berusaha Terlalu Keras untuk Disukai

Salah satu kesalahan umum adalah people-pleasing: selalu setuju, terlalu banyak tertawa, atau mengorbankan pendapat sendiri agar terlihat “menyenangkan”.

Padahal menurut psikologi daya tarik:

Orang lebih tertarik pada individu yang punya identitas kuat
Ketidaksepakatan kecil justru bisa meningkatkan ketertarikan

Perempuan yang menarik pria berkualitas tinggi tidak takut untuk berkata:

“Aku kurang setuju sih, tapi menarik juga sudut pandang kamu.”

Itu menunjukkan kepercayaan diri—sesuatu yang sangat dihargai.

3. Tidak Membahas Mantan Secara Berlebihan

Topik mantan hampir selalu muncul, tapi cara membahasnya sangat menentukan kesan.

Yang dihindari:

Mengeluh panjang tentang mantan
Menyalahkan sepenuhnya
Terlihat belum move on

Secara psikologis, ini memberi sinyal:

Belum selesai secara emosional
Berpotensi membawa “beban lama” ke hubungan baru

Perempuan dengan kedewasaan emosional akan menjawab secara singkat, netral, dan elegan—tanpa drama.

4. Tidak Mengabaikan Batasan Diri (Boundaries)

Perempuan yang menarik pria berkualitas tinggi memiliki batasan yang jelas sejak awal.

Contohnya:

Tidak langsung setuju dengan hal yang membuat tidak nyaman
Tidak terburu-buru secara fisik atau emosional
Berani mengatakan “tidak” tanpa rasa bersalah

Dalam psikologi hubungan, boundaries menunjukkan:

Harga diri yang tinggi
Kemampuan menjaga diri
Stabilitas emosional

Ironisnya, justru batasan inilah yang meningkatkan rasa hormat dari pria.

5. Tidak Terlalu Fokus pada “Menguji” Pria

Beberapa orang datang ke kencan dengan mindset:

“Aku harus lihat dia layak atau tidak.”

Akibatnya:

Terlalu banyak pertanyaan seperti wawancara
Sikap defensif
Kurang hadir secara natural

Perempuan yang matang secara emosional melihat kencan sebagai:

“Kesempatan untuk saling mengenal, bukan menghakimi.”

Mereka tetap selektif, tapi dengan cara yang halus dan elegan, bukan interogatif.

6. Tidak Menurunkan Standar Demi Koneksi Instan

Koneksi yang terasa “klik” memang menyenangkan, tapi perempuan dengan kualitas tinggi tidak langsung:

Mengabaikan red flag
Mengubah nilai pribadi
Terburu-buru masuk ke kedekatan emosional

Psikologi menunjukkan bahwa hubungan sehat dibangun dari:

Konsistensi
Kejelasan nilai
Waktu

Mereka lebih memilih kehilangan peluang cepat daripada terjebak dalam hubungan yang salah.

7. Tidak Mengandalkan Penampilan Saja

Penampilan memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor.

Perempuan yang benar-benar menarik memahami bahwa daya tarik terdiri dari:

Cara berbicara
Bahasa tubuh
Kecerdasan emosional
Energi yang dibawa

Mereka tidak hanya terlihat menarik—mereka terasa menarik saat diajak berinteraksi.

Dan ini yang membedakan:

Daya tarik visual menarik perhatian.
Daya tarik kepribadian membuat seseorang ingin bertahan.

Penutup: Daya Tarik Sejati Berasal dari Kesadaran Diri

Perempuan yang mudah menarik pria berkualitas tinggi bukan berarti sempurna. Mereka hanya lebih:

Sadar diri
Tenang secara emosional
Konsisten dengan nilai hidupnya

Mereka tidak mengejar validasi, tapi membawa standar.
Tidak berusaha mengesankan, tapi autentik.

Pada akhirnya, menurut psikologi hubungan:

Orang yang tepat tidak hanya tertarik pada siapa kamu terlihat, tapi siapa kamu sebenarnya—dan bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
7 Frasa Ini Diucapkan oleh Orang yang Benar-benar Percaya Diri dan Sering Dihindari oleh Mereka yang Tidak Percaya Diri Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Frasa Ini Diucapkan oleh Orang yang Benar-benar Percaya Diri dan Sering Dihindari oleh Mereka yang Tidak Percaya Diri Menurut Psikologi

06 April 2026, 04.33 WIB

Ingin Stabil secara Finansial? Terapkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Stabil secara Finansial? Terapkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

06 April 2026, 02.31 WIB

8 Kebiasaan Sederhana Ini Jadi Tanda Kamu Orang yang Sangat Cerdas, Psikologi Bongkar Hal Ini - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan Sederhana Ini Jadi Tanda Kamu Orang yang Sangat Cerdas, Psikologi Bongkar Hal Ini

06 April 2026, 00.46 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

