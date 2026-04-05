8 Hal yang Masih Sulit “Dibeli Tanpa Berpikir” oleh Mereka yang Tumbuh di Keluarga Kelas Menengah ke Bawah Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tumbuh dalam keluarga kelas menengah ke bawah bukan hanya membentuk kondisi finansial seseorang, tetapi juga membentuk pola pikir, kebiasaan, dan cara mengambil keputusan—terutama terkait uang.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan konsep scarcity mindset (pola pikir kelangkaan), yaitu kondisi di mana seseorang terbiasa hidup dengan keterbatasan sehingga selalu berhitung sebelum mengambil keputusan, bahkan ketika kondisi ekonominya sudah membaik.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/3),, ada beberapa hal yang secara finansial mungkin sudah mampu dibeli, tetapi secara psikologis tetap terasa “mahal” atau sulit dilakukan tanpa berpikir panjang. Berikut adalah 8 hal tersebut:



1. Membeli Makanan Tanpa Melihat Harga



Bagi banyak orang yang tumbuh dalam keterbatasan, melihat harga sebelum membeli adalah refleks otomatis. Bahkan ketika mereka sudah memiliki penghasilan stabil, kebiasaan ini tetap melekat.



Secara psikologis, ini berkaitan dengan conditioning sejak kecil—di mana setiap keputusan membeli selalu dikaitkan dengan konsekuensi finansial. Akibatnya, makan di restoran tanpa melihat harga bisa menimbulkan rasa bersalah atau cemas.



2. Mengeluarkan Uang untuk “Self-Reward”



Membeli sesuatu hanya karena ingin, bukan karena butuh, sering terasa tidak nyaman. Misalnya membeli gadget baru, pakaian mahal, atau sekadar memanjakan diri.



Orang dengan latar belakang ekonomi terbatas cenderung memiliki utilitarian mindset—semua harus ada fungsi jelas. Hal-hal yang bersifat emosional atau “hadiah untuk diri sendiri” sering dianggap pemborosan.



3. Mengambil Liburan Tanpa Perencanaan Ketat



Liburan spontan tanpa itinerary detail dan anggaran rinci bisa terasa menakutkan. Mereka cenderung ingin memastikan semua sudah dihitung: biaya makan, transportasi, tiket, bahkan cadangan uang.



Ini berkaitan dengan kebutuhan akan kontrol. Dalam psikologi, pengalaman kekurangan di masa lalu membuat seseorang lebih sensitif terhadap ketidakpastian.



4. Membayar untuk Kenyamanan (Convenience)



Contohnya: menggunakan layanan antar makanan, naik taksi online padahal bisa naik transportasi umum, atau membayar jasa untuk hal yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri.



Ada perasaan “sayang uang” karena sejak kecil terbiasa mengerjakan semuanya sendiri demi menghemat biaya. Membayar untuk kenyamanan sering terasa seperti kemewahan yang tidak perlu.



5. Mengabaikan Diskon atau Promo



Bagi sebagian orang, tidak memanfaatkan promo terasa seperti kehilangan kesempatan besar. Bahkan jika mereka tidak terlalu membutuhkan barang tersebut, diskon tetap menggoda.



Ini terkait dengan loss aversion—ketakutan kehilangan kesempatan lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Orang yang terbiasa hidup hemat cenderung lebih sensitif terhadap ini.



6. Membeli Barang Berkualitas Tinggi dengan Harga Mahal



Meskipun secara logika membeli barang mahal yang tahan lama lebih hemat, secara psikologis tetap sulit dilakukan. Harga besar di awal terasa “menyakitkan”.



Mereka cenderung lebih nyaman membeli barang murah meskipun harus mengganti lebih sering, karena beban psikologisnya terasa lebih ringan.



7. Memberi Tip atau Berbagi Uang Secara Spontan



Memberi tip besar atau membantu orang lain tanpa berpikir panjang sering kali terasa berat. Bukan karena tidak mau, tetapi karena ada kebiasaan untuk selalu memprioritaskan kebutuhan sendiri terlebih dahulu.



Ini bukan soal pelit, melainkan refleks bertahan hidup yang terbentuk dari pengalaman kekurangan.



8. Merasa “Aman” Secara Finansial



Ini mungkin yang paling dalam: sulit merasa cukup. Berapa pun uang yang dimiliki, tetap ada rasa khawatir akan kekurangan di masa depan.



Dalam psikologi, ini disebut financial insecurity imprint—jejak emosional dari pengalaman masa lalu yang membuat seseorang selalu merasa perlu berjaga-jaga.



Penutup



Penting untuk dipahami bahwa kebiasaan-kebiasaan ini bukan kelemahan, melainkan bentuk adaptasi. Mereka adalah hasil dari pengalaman hidup yang mengajarkan kehati-hatian, ketahanan, dan kemampuan bertahan.



Namun, ketika kondisi sudah berubah, pola pikir ini kadang bisa membatasi kualitas hidup. Kuncinya bukan menghilangkan kebiasaan tersebut, tetapi menyadari kapan kita benar-benar perlu berhitung—dan kapan kita bisa memberi ruang untuk hidup dengan lebih tenang.



Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan hanya soal jumlah uang, tetapi juga tentang rasa aman dalam menggunakannya.