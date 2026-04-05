Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
06 April 2026, 05.03 WIB

8 Hal yang Masih Sulit “Dibeli Tanpa Berpikir” oleh Mereka yang Tumbuh di Keluarga Kelas Menengah ke Bawah Menurut Psikologi

seseorang yang membeli pakaian tanpa melihat harga

JawaPos.com - Tumbuh dalam keluarga kelas menengah ke bawah bukan hanya membentuk kondisi finansial seseorang, tetapi juga membentuk pola pikir, kebiasaan, dan cara mengambil keputusan—terutama terkait uang.
 
Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan konsep scarcity mindset (pola pikir kelangkaan), yaitu kondisi di mana seseorang terbiasa hidup dengan keterbatasan sehingga selalu berhitung sebelum mengambil keputusan, bahkan ketika kondisi ekonominya sudah membaik.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/3),, ada beberapa hal yang secara finansial mungkin sudah mampu dibeli, tetapi secara psikologis tetap terasa “mahal” atau sulit dilakukan tanpa berpikir panjang. Berikut adalah 8 hal tersebut:

1. Membeli Makanan Tanpa Melihat Harga

Bagi banyak orang yang tumbuh dalam keterbatasan, melihat harga sebelum membeli adalah refleks otomatis. Bahkan ketika mereka sudah memiliki penghasilan stabil, kebiasaan ini tetap melekat.

Secara psikologis, ini berkaitan dengan conditioning sejak kecil—di mana setiap keputusan membeli selalu dikaitkan dengan konsekuensi finansial. Akibatnya, makan di restoran tanpa melihat harga bisa menimbulkan rasa bersalah atau cemas.

2. Mengeluarkan Uang untuk “Self-Reward”

Membeli sesuatu hanya karena ingin, bukan karena butuh, sering terasa tidak nyaman. Misalnya membeli gadget baru, pakaian mahal, atau sekadar memanjakan diri.

Orang dengan latar belakang ekonomi terbatas cenderung memiliki utilitarian mindset—semua harus ada fungsi jelas. Hal-hal yang bersifat emosional atau “hadiah untuk diri sendiri” sering dianggap pemborosan.

3. Mengambil Liburan Tanpa Perencanaan Ketat

Liburan spontan tanpa itinerary detail dan anggaran rinci bisa terasa menakutkan. Mereka cenderung ingin memastikan semua sudah dihitung: biaya makan, transportasi, tiket, bahkan cadangan uang.

Ini berkaitan dengan kebutuhan akan kontrol. Dalam psikologi, pengalaman kekurangan di masa lalu membuat seseorang lebih sensitif terhadap ketidakpastian.

4. Membayar untuk Kenyamanan (Convenience)

Contohnya: menggunakan layanan antar makanan, naik taksi online padahal bisa naik transportasi umum, atau membayar jasa untuk hal yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri.

Ada perasaan “sayang uang” karena sejak kecil terbiasa mengerjakan semuanya sendiri demi menghemat biaya. Membayar untuk kenyamanan sering terasa seperti kemewahan yang tidak perlu.

5. Mengabaikan Diskon atau Promo

Bagi sebagian orang, tidak memanfaatkan promo terasa seperti kehilangan kesempatan besar. Bahkan jika mereka tidak terlalu membutuhkan barang tersebut, diskon tetap menggoda.

Ini terkait dengan loss aversion—ketakutan kehilangan kesempatan lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Orang yang terbiasa hidup hemat cenderung lebih sensitif terhadap ini.

6. Membeli Barang Berkualitas Tinggi dengan Harga Mahal

Meskipun secara logika membeli barang mahal yang tahan lama lebih hemat, secara psikologis tetap sulit dilakukan. Harga besar di awal terasa “menyakitkan”.

Mereka cenderung lebih nyaman membeli barang murah meskipun harus mengganti lebih sering, karena beban psikologisnya terasa lebih ringan.

7. Memberi Tip atau Berbagi Uang Secara Spontan

Memberi tip besar atau membantu orang lain tanpa berpikir panjang sering kali terasa berat. Bukan karena tidak mau, tetapi karena ada kebiasaan untuk selalu memprioritaskan kebutuhan sendiri terlebih dahulu.

Ini bukan soal pelit, melainkan refleks bertahan hidup yang terbentuk dari pengalaman kekurangan.

8. Merasa “Aman” Secara Finansial

Ini mungkin yang paling dalam: sulit merasa cukup. Berapa pun uang yang dimiliki, tetap ada rasa khawatir akan kekurangan di masa depan.

Dalam psikologi, ini disebut financial insecurity imprint—jejak emosional dari pengalaman masa lalu yang membuat seseorang selalu merasa perlu berjaga-jaga.

Penutup

Penting untuk dipahami bahwa kebiasaan-kebiasaan ini bukan kelemahan, melainkan bentuk adaptasi. Mereka adalah hasil dari pengalaman hidup yang mengajarkan kehati-hatian, ketahanan, dan kemampuan bertahan.

Namun, ketika kondisi sudah berubah, pola pikir ini kadang bisa membatasi kualitas hidup. Kuncinya bukan menghilangkan kebiasaan tersebut, tetapi menyadari kapan kita benar-benar perlu berhitung—dan kapan kita bisa memberi ruang untuk hidup dengan lebih tenang.

Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan hanya soal jumlah uang, tetapi juga tentang rasa aman dalam menggunakannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Selalu Merapikan Tempat Tidurnya Setiap Pagi Tanpa Gagal Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Selalu Merapikan Tempat Tidurnya Setiap Pagi Tanpa Gagal Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

06 April 2026, 05.01 WIB

9 Tanda Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang Seusiamu Menurut psikologi - Image
Kepribadian

9 Tanda Anda Menua Lebih Baik daripada Kebanyakan Orang Seusiamu Menurut psikologi

06 April 2026, 04.58 WIB

8 Perilaku Kecil yang Menunjukkan Kelas Tanpa Perlu Berusaha Membuat Orang Lain Terkesan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Perilaku Kecil yang Menunjukkan Kelas Tanpa Perlu Berusaha Membuat Orang Lain Terkesan Menurut Psikologi

06 April 2026, 04.45 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore