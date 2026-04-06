6 Perilaku yang Harus Dihindari Saat Hari Pernikahan karena Bisa Menyebabkan Kegagalan Hubungan

JawaPos.com – Hari pernihakan selalu menjadi momen paling membahagiakan dan ditunggu-tunggu semua pasangan.

Namun, tidak selalu hari pernikahan membuat hubungan dengan pasangan menjadi lebih harmonis dan kuat.

Ini karena ada beberapa perilaku yang harus dihindari karena dapat menunjukkan tanda keretakan rumah tangga.

Beberapa perilaku pasangan saat resepsi bukan sekadar simbolis, melainkan diagnosis masa depan hubungan tersebut.

Dilansir dari Your Tango, ada enam perilaku yang perlu dihindari semua pasangan saat hari pernikahan karena menunjukkan keretakan dalam hubungan.

Memahami hal ini bisa menjadi persiapan untuk diri sendiri dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dan bermakna.

1. Keluarga Terlalu Ikut Campur

Jika orang tua atau mertua sudah mendominasi keputusan soal gedung, katering, hingga tamu undangan tanpa mempedulikan suara pasangan, itu bisa menjadi tanda bahaya.

Ini karena tanda adanya batasan dengan keluarga terkait acara pernikahan, kita dan pasangan cenderung sulit merasa nyaman.