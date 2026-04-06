Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
07 April 2026, 01.35 WIB

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Jalur Selatan Jawa Lumpuh Total 

Kereta Api Bangunkarta rute Jombang-Pasarsenen anjlok di Stasiun Bumiayu pada Senin (6/4/2026). (X/@sahabat_kereta)

JawaPos.com - KA Bangunkarta (161) rute Jombang–Pasarsenen dilaporkan anjlok di emplasemen Stasiun Bumiayu, Brebes, pada Senin (6/4) pukul 14.15 WIB.

Insiden yang terjadi di KM 312+1 tersebut membuat jalur hulu dan hilir tertutup rapat. Akibatnya, jadwal perjalanan kereta api dari dan menuju Jakarta melalui jalur selatan dipastikan mengalami keterlambatan parah.

Dikutip dari Radar Banyuwangi (JawaPos Group), terdapat tiga kereta dalam rangkaian KA Bangunkarta yang keluar dari rel, tepatnya di area wesel 21A dan 21B. Kondisi ini membuat petak jalan Purwokerto–Prupuk tidak bisa dilalui sama sekali.

Imbas dari kejadian ini, sejumlah rangkaian kereta api terpaksa tertahan di beberapa stasiun terdekat, seperti Stasiun Kretek, Purwokerto, hingga Kroya.

Manager Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. As’ad Habibuddin memastikan pihaknya tengah bekerja keras melakukan normalisasi. Unit railway crane dan gerbong penolong pun sudah dikerahkan ke lokasi.

"PT KAI Daop 5 Purwokerto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan, khususnya penumpang KA (161) Bangunkarta relasi Jombang-Pasarsenen, yang perjalanannya terganggu akibat anjlokan 3 kereta di Emplasemen Bumiayu," ujar M. As’ad Habibuddin.

Daftar Kereta yang Terdampak dan Rute Memutar

Untuk mengurai kepadatan dan meminimalisir keterlambatan, KAI menerapkan rekayasa pola operasi sejak pukul 15.40 WIB. Beberapa kereta api terpaksa dialihkan melalui rute memutar yang jauh dari jalur normal.

Berikut adalah daftar kereta api yang mengalami perubahan rute:

- Rute Kroya – Bandung – Cikampek: KA Argo Semeru (5), KA Gaya Baru Malam (89), dan KA Progo (257).

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore