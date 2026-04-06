KA Bangunkarta Anjlok, Ini Daftar Kereta Api dari Jakarta yang Batal Berangkat dan Bisa Refund Tiket 100 Persen

Rangakain kereta api jarak jauh tiba di Stasiun Jatinegara, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Perjalanan Kereta Api (KA) Jarak Jauh dari dan menuju Jakarta mengalami gangguan. Hal ini akibat KA Bangunkarta anjlok di Stasiun Bumiayu, Brebes hari ini (6/4).
Insiden yang terjadi di wilayah Daop 5 Purwokerto, Jawa Tengah, memaksa PT KAI melakukan rekayasa rute hingga pembatalan jadwal keberangkatan.
Gangguan yang terjadi sejak Senin (6/4) pukul 14.15 WIB ini menutup akses jalur hulu dan hilir di lokasi terdampak. Akibatnya, ribuan penumpang harus bersiap dengan jadwal yang berubah atau memutar lewat jalur alternatif.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyatakan, pihaknya sedang bekerja cepat untuk memulihkan kondisi di lapangan. Keselamatan penumpang menjadi alasan utama di balik penyesuaian pola operasi yang mendadak ini.
"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini KAI melakukan berbagai langkah penanganan secara cepat, dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan sebagai prioritas utama," ujar Franoto, Senin (6/4).
Ia menjelaskan, rekayasa jalur dan pembatalan kereta terpaksa dilakukan guna meminimalisir dampak keterlambatan yang lebih parah di lintas Jawa.
"Sejumlah perjalanan kami lakukan rekayasa berupa pengalihan rute, hingga pembatalan. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan serta meminimalisir dampak keterlambatan yang lebih luas," jelasnya.
Daftar Kereta yang Memutar Jalur (Rekayasa Rute)
Untuk tetap mengantar penumpang ke tujuan, beberapa kereta api dialihkan melalui jalur alternatif berikut:
