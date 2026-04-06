Irfan Ferdiansyah
07 April 2026, 03.13 WIB

9 Tanda Bahwa Kamu Lebih Menarik dari yang Kamu Kira, Tetapi Rasa Tidak Percaya Diri Membutakanmu Menurut Psikologi

seseorang yang lebih menarik dari yang dirinya kira./Freepik/freepik - Image

seseorang yang lebih menarik dari yang dirinya kira./Freepik/freepik

JawaPos.com - Banyak orang hidup dengan keyakinan bahwa mereka “biasa saja”, tidak cukup menarik, atau bahkan kurang layak dibandingkan orang lain.

Padahal, psikologi menunjukkan bahwa persepsi diri sering kali tidak akurat. Rasa tidak percaya diri bisa menjadi “filter” yang mendistorsi cara kita melihat diri sendiri.

Menariknya, orang lain sering melihat kita jauh lebih positif daripada yang kita bayangkan. Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/4), terdapat 9 tanda bahwa kamu sebenarnya lebih menarik dari yang kamu kira, namun rasa tidak percaya diri membuatmu sulit menyadarinya.

1. Orang Sering Menatapmu (Tapi Kamu Menganggapnya Negatif)

Pernah merasa orang-orang melihatmu saat kamu lewat? Orang yang kurang percaya diri cenderung mengartikan tatapan itu sebagai penilaian negatif.

Padahal secara psikologis, manusia lebih sering memperhatikan sesuatu yang menarik perhatian mereka—baik karena penampilan, aura, atau keunikan tertentu.

Bisa jadi, mereka bukan menghakimi, tapi justru penasaran atau terkesan.

2. Kamu Sering Mendapat Pujian (Tapi Kamu Mengabaikannya)

Ketika seseorang memuji kamu, apa reaksimu?

Kalau kamu langsung menolak (“Ah nggak kok”, “Cuma kebetulan aja”), itu tanda klasik rendahnya self-esteem. Psikologi menyebut ini sebagai discounting the positive—kecenderungan meremehkan hal baik tentang diri sendiri.

Jika pujian datang berulang dari orang yang berbeda, besar kemungkinan itu memang mencerminkan realita.

3. Orang Terlihat Gugup atau Canggung di Sekitarmu

Ini sering disalahartikan. Kamu mungkin berpikir:
“Mereka nggak nyaman sama aku.”

Padahal, bisa jadi justru sebaliknya.

Ketika seseorang merasa orang lain menarik (secara fisik atau kepribadian), mereka bisa menjadi gugup. Ini adalah respons alami karena adanya tekanan sosial untuk “terlihat baik” di hadapan orang yang dianggap bernilai tinggi.

4. Kamu Punya Lingkaran Sosial yang Stabil

Menarik bukan hanya soal penampilan, tapi juga social attractiveness—kemampuan membuat orang merasa nyaman.

Jika kamu punya teman yang tetap bertahan, menikmati kehadiranmu, dan kembali lagi untuk berinteraksi, itu tanda bahwa kamu memiliki daya tarik interpersonal yang kuat.

Orang tidak bertahan lama di sekitar seseorang yang tidak menyenangkan.

5. Kamu Sering Diremehkan di Awal, Lalu Mengubah Persepsi Orang

Ini tanda yang unik.

Orang mungkin awalnya tidak terlalu memperhatikanmu, tetapi setelah mengenalmu lebih dalam, mereka berubah sikap—menjadi lebih menghargai atau bahkan kagum.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan efek contrast dan depth perception: daya tarik yang muncul seiring waktu sering lebih kuat daripada yang instan.

6. Kamu Terlalu Kritis terhadap Diri Sendiri

Orang yang menarik justru sering menjadi kritikus terkeras bagi dirinya sendiri.

Kamu mungkin fokus pada kekurangan kecil—jerawat, bentuk tubuh, cara bicara—sementara orang lain hampir tidak menyadarinya.

Fenomena ini disebut spotlight effect: kita merasa semua orang memperhatikan kekurangan kita, padahal kenyataannya tidak.

7. Orang Sering Mengingat Hal Kecil Tentangmu

Kalau orang lain mengingat detail kecil tentangmu—cara kamu tertawa, cerita yang kamu sampaikan, atau kebiasaan unik—itu berarti kamu meninggalkan kesan.

Daya tarik sejati bukan hanya visual, tapi juga emosional. Orang yang “menarik” cenderung lebih mudah diingat.

8. Kamu Mendapat Perhatian Tanpa Berusaha Keras

Ada orang yang harus berusaha keras untuk diperhatikan. Tapi jika kamu sering mendapat perhatian secara alami—baik dalam percakapan, media sosial, atau lingkungan sosial—itu tanda adanya natural magnetism.

Masalahnya, orang yang tidak percaya diri sering menganggap itu kebetulan atau tidak penting.

9. Kamu Merasa Tidak Cukup (Padahal Itu Ilusi)

Ironisnya, banyak orang yang benar-benar menarik justru merasa tidak cukup.

Mengapa?

Karena mereka membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis—baik dari media sosial, lingkungan, atau pengalaman masa lalu.

Psikologi menyebut ini sebagai cognitive distortion: pola pikir yang membuat realitas terasa lebih buruk dari sebenarnya.

Penutup: Masalahnya Bukan Kamu, Tapi Cara Kamu Melihat Dirimu

Daya tarik bukan hanya soal wajah atau tubuh. Ia adalah kombinasi dari kepribadian, energi, kehadiran, dan cara kamu membuat orang lain merasa.

Sering kali, satu-satunya hal yang menghalangi kamu menyadari bahwa kamu menarik… adalah dirimu sendiri.

Rasa tidak percaya diri bekerja seperti kacamata buram—mengaburkan fakta, membesar-besarkan kekurangan, dan menghapus kelebihan.

Mulai sekarang, cobalah melihat dirimu dengan lebih objektif:

Terima pujian tanpa menyangkal
Sadari pola perhatian dari orang lain
Kurangi kritik berlebihan terhadap diri sendiri

Karena bisa jadi, selama ini kamu tidak kurang menarik…

Kamu hanya belum melihatnya dengan jelas.
Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
7 Frasa Ini Diucapkan oleh Orang yang Benar-benar Percaya Diri dan Sering Dihindari oleh Mereka yang Tidak Percaya Diri Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Frasa Ini Diucapkan oleh Orang yang Benar-benar Percaya Diri dan Sering Dihindari oleh Mereka yang Tidak Percaya Diri Menurut Psikologi

06 April 2026, 04.33 WIB

7 Cara Berbicara pada Anak agar Tumbuh Menjadi Pribadi yang Percaya Diri - Image
Parenting

7 Cara Berbicara pada Anak agar Tumbuh Menjadi Pribadi yang Percaya Diri

31 Maret 2026, 21.10 WIB

Ingin Tampil Percaya Diri dan Bahagia? Buang 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Tampil Percaya Diri dan Bahagia? Buang 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

31 Maret 2026, 02.57 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore