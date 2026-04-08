Apa yang Pertama Kali Terlihat, Apakah Burung atau Wajah? Bantu Anda Mengenal Diri Anda Sendiri, Ini Arti Dibaliknya

JawaPos.com - Hadir lagi ilusi optik yang menggabungkan gambar burung dan wajah menjadi satu, membuat Anda lebih mengenal lebih dalam diri Anda. Apa yang pertama kali terlihat, apakah itu burung atau wajah akan berbeda-beda tergantung dari persepsi Anda yang melihatnya. Dilansir JawaPos.com dari dasha.takisho pada Rabu (8/4), ini makna dari apa yang pertama kali Anda lihat, ada burung dan wajah manusia.

1. Burung



Pikiran Anda tidak pernah istirahat, bahkan selalu bergerak mendahului Anda. Selalu.



Bagi Anda, masa depan adalah skenario. 'Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah?', 'Bagaimana jika Aku belum siap?', atau 'Bagaimana jika...'.



Pikiran-pikiran seperti itu tidak pernah meminta izin. Mereka muncul cepat, tajam, dan menarikmu ke tempat-tempat yang bahkan belum ada.



Tubuh Anda berada disini, tapi pikiran Anda sudah berada di tempat lain. Berpikir, memprediksi, dan mencoba mengendalikan apa yang belum terjadi adalah keahlian Anda.



Faktanya, Anda tidak cemas karena Anda lemah, tapi Anda cemas karena pikiran Anda yang terlalu aktif dan tidak punya tempat untuk mendarat.



Terlalu banyak pikiran dan tidak ada jangkar. Jadi, Anda terus terbang di dalam kepala Anda sendiri dan tidak pernah benar-benar mendarat dalam hidup Anda.



2. Wajah



Anda belajar bagaimana terlihat baik-baik saja. Bahkan ketika Anda tidak tenang. Terkendali, tenang, dan terkontrol, itulah yang dilihat orang lain.



Tapi, Anda sendiri merasakan berkecamuk di dalam. Ada ketegangan dan kebisingan disana. Tekanan untuk menjaga semuanya tetap terkendali menghantui Anda.



Sampai-sampai Anda mengamati diri Anda sendiri, termasuk reaksi, wajah, dan bagaimana Anda ingin dipersepsikan.



Anda tidak hanya merasakan, Anda mengatur bagaimana Anda dilihat sambil merasakannya. Ditambah Anda memegang dua hal sekaligus, yakni apa yang terjadi di dalam dan versi diri Anda yang tidak boleh menunjukkannya. Itu melelahkan bukan?



Berhati-hatilah, karena seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan menciptakan jarak yang sunyi. Anda ada disana, namun tidak ada yang benar-benar menjangkau Anda.



Maksudnya, tidak sepenuhnya, karena orang lain hanya melihat permukaan yang Anda kendalikan.

