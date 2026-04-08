Cara Benar Obati Luka Lecet, Jangan Terburu-Buru Meneteskan Obat Merah Pada Area yang Tidak Steril

JawaPos.com - Luka lecet terjadi karena gesekan pada kulit dengan benda yang bertekstur keras

Luka lecet menyebabkan bagian paling atas kulit terkelupas dan terbuka. Luka lecet paling sering terjadi saat anda jatuh.

Kulit akan mengeluarkan darah yang bercampur dengan debu, kerikil, batu, pasir atau kotoran lain.

Luka lecet ternyata tidak boleh langsung dipegang sebelum steril atau langsung diberi obat merah. Penanganan yang tidak tepat, justru bisa membuat luka anda mudah teriritasi dan bahkan menyebabkan infeksi.

Latas, bagaimana cara mengobati luka lecet dengan tepat, mengutip informasi dari laman keslan.kemkes.go.id berikut pertolongan pertama untuk luka lecet.

Cuci tangan

Sebelum mengobati luka anda, biasakan untuk mencuci tangan anda dengan bersih. Langkah ini dilakukan untuk mencegah infeksi. Tangan yang kotor dan bersinggungan langsung dengan luka dapat menyebabkan bakteri masuk.

Bersihkan area luka

Sisihkan pakaian korban dari luka, supaya proses pembersihan dan penanganannya lebih mudah. Selanjutnya, bersihkan area luka dengan air mengalir.

Jika ada debu, pasir, atau kotoran yang menempel bersihkan menggunakan sabun dengan membasuh ke area luar luka, supaya tidak menyebabkan infeksi.

Beri obat antiseptik

Beri obat antiseptik secukupnya untuk membantu kuman dan mencegah infeksi terjadi. Jika ada kulit yang terkelupas, gunting dengan alat yang sudah steril.

Balut luka