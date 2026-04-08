Shania Vivi Armylia Putri
09 April 2026, 02.32 WIB

Cara Benar Obati Luka Lecet, Jangan Terburu-Buru Meneteskan Obat Merah Pada Area yang Tidak Steril

Ilustrasi luka lecet/freepik

JawaPos.com - Luka lecet terjadi karena gesekan pada kulit dengan benda yang bertekstur keras

Luka lecet menyebabkan bagian paling atas kulit terkelupas dan terbuka. Luka lecet paling sering terjadi saat anda jatuh.

Kulit akan mengeluarkan darah yang bercampur dengan debu, kerikil, batu, pasir atau kotoran lain.

Luka lecet ternyata tidak boleh langsung dipegang sebelum steril atau langsung diberi obat merah. Penanganan yang tidak tepat, justru bisa membuat luka anda mudah teriritasi dan bahkan menyebabkan infeksi.

Latas, bagaimana cara mengobati luka lecet dengan tepat, mengutip informasi dari laman keslan.kemkes.go.id berikut pertolongan pertama untuk luka lecet. 

Sebelum mengobati luka anda, biasakan untuk mencuci tangan anda dengan bersih. Langkah ini dilakukan untuk mencegah infeksi. Tangan yang kotor dan bersinggungan langsung dengan luka dapat menyebabkan bakteri masuk.

Sisihkan pakaian korban dari luka, supaya proses pembersihan dan penanganannya lebih mudah. Selanjutnya, bersihkan area luka dengan air mengalir.

Jika ada debu, pasir, atau kotoran yang menempel bersihkan menggunakan sabun dengan membasuh ke area luar luka, supaya tidak menyebabkan infeksi.

Beri obat antiseptik secukupnya untuk membantu kuman dan mencegah infeksi terjadi. Jika ada kulit yang terkelupas, gunting dengan alat yang sudah steril. 

Setelah itu tutup luka dengan perban atau kain kasa, supaya tidak terkena kotoran dan juga gesekan. Membalut luka dengan tepat juga dapat mempercepat proses penyembuhan.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Demam Turun Seketika!, Trik Jitu Mengatasi Rasa Sakit Tanpa Harus Minum Obat Kimia - Image
Kesehatan

Demam Turun Seketika!, Trik Jitu Mengatasi Rasa Sakit Tanpa Harus Minum Obat Kimia

08 April 2026, 00.15 WIB

Tren Layanan Estetika Kian Maju, Produk Kosmetik yang Berbatasan dengan Obat Perlu Diregulasi Ketat - Image
Kesehatan

Tren Layanan Estetika Kian Maju, Produk Kosmetik yang Berbatasan dengan Obat Perlu Diregulasi Ketat

05 April 2026, 02.26 WIB

Tanpa Obat-obatan, Intip 5 Teh Herbal untuk Mengatasi Batuk Kering - Image
Kesehatan

Tanpa Obat-obatan, Intip 5 Teh Herbal untuk Mengatasi Batuk Kering

17 Maret 2026, 07.05 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

