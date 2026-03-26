Bukan Hanya Kurang Istirahat! 11 Tanda Saat Tidur Ini Diam-Diam Mengungkap Tubuh dan Pikiranmu Sudah Terlalu Lelah Menanggung Tekanan Hidup

JawaPos.com - Di balik malam yang tampak tenang, sering kali tersimpan kegelisahan yang tidak terlihat.

Banyak orang mengira tidur adalah pelarian dari lelahnya kehidupan, padahal justru di saat itulah tubuh dan pikiran berbicara paling jujur.

Ketika siang hari dipenuhi kesibukan dan penekanan emosi, malam menjadi ruang di mana semua yang terpendam perlahan muncul ke permukaan.

Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kelelahan bukan hanya soal fisik, tetapi juga batin yang terus dipaksa kuat.

Tanpa disadari, stres yang menumpuk tidak benar-benar hilang, melainkan berpindah bentuk—dan sering kali muncul saat seseorang mencoba beristirahat.

Seperti yang diungkap oleh YourTango, orang yang benar-benar stres dan kelelahan biasanya menunjukkan tanda-tanda tertentu saat tidur.

Hal ini terjadi karena hubungan erat antara pikiran dan tubuh yang terus bekerja, bahkan ketika seseorang merasa telah terlelap.

1. Sering terbangun di malam hari

Tidur tidak lagi menjadi fase yang utuh. Pikiran yang terus aktif membuat seseorang mudah terbangun, bahkan berkali-kali, seolah ada kegelisahan yang tidak memberi ruang untuk benar-benar istirahat.

2. Bangun dengan tubuh tetap lelah

Meski waktu tidur terasa cukup, tubuh tidak merasakan pemulihan. Ini karena sistem saraf tetap berada dalam kondisi siaga, membuat tidur hanya menjadi “istirahat semu” tanpa energi yang benar-benar pulih.

3. Mimpi terasa sangat nyata atau dipenuhi mimpi buruk