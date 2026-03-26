Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
26 Maret 2026, 19.59 WIB

4 Zodiak yang Memilih Tindakan Nyata Daripada Ungkapan Cinta Melalui Komunikasi Verbal

Ilustrasi seseorang yang ragu mengungkapkan perasaan/freepik

JawaPos.com - Di dunia yang terasa keras, terkadang mengungkapkan perasaan bisa dianggap sebagai sosok yang manipulatif. 

Seperti keempat zodiak berikut ini, mereka memiliki perasaan yang kuat namun selalu sulit mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut menganggap ungkapan cinta secara verbal terasa seperti klise. Sehingga mereka lebih memilih menunjukkan perasaan mereka melalui aksi atau tindakan nyata.

Virgo jauh lebih pandai mengungkapkan isi pikiran dibandingkan isi hati. Mereka takut terluka serta rentan merasa gengsi yang membuat mereka terkesan lebay. Virgo cenderung menyembunyikan emosi negatif dan positif. 

Taurus bisa sangat membutuhkan orang lain hanya saja mereka tidak ingin terlihat seperti itu. Meskipun terlihat percaya diri dan tidak bergantung pada siapapun, sebenarnya mereka saling meragukan diri sendiri. Pada kenyataannya, taurus membutuhkan orang lain.

Aquarius tidak suka menunjukkan emosi secara berlebihan di depan umum dan kurang merasa nyaman dengan orang yang dramatis.

Mereka percaya bahwa kata-kata mudah diucapkan tetapi tindakan membutuhkan usaha nyata. 

Cancer sadar dengan perasaannya sendiri, dan bahkan merasa emosinya lebih dalam dibandingkan orang lain.

Hal inilah yang membuat mereka khawatir terlihat terlalu berlebihan, dan jika mengungkapkan secara langsung,cancer hanya butuh sedikit dorongan untuk membuka diri.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore