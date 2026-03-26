4 Zodiak Ini Dikenal Paling Introvert, Menjunjung Tinggi Privasi Dalam Kondisi Apapun

JawaPos.com - Meskipun beberapa zodiak cenderung mengekspresikan emosinya secara terbuka.

Ada juga beberapa zodiak yang sangat tertutup, misterius, dan tidak sepenuhnya menunjukkan perasaan dan pikirannya.

Berikut adalah daftar zodiak yang dikenal paling introvert dan sangat menjunjung privasi saat berusaha terhubung dengan orang lain, menurut informasi dari laman collective.world.

Scorpio

Scorpio dikenal sebagai zodiak yang paling tertutup. Mereka memiliki aura yang misterius dan sangat menjaga privasi. Scorpio cenderung waspada dan sulit percaya pada orang lain.

Anda merasa tidak semua orang bisa memahami diri anda sepenuhnya. Meski begitu saat anda sudah membuka diri, anda akan sangat setia dan penuh kasih.

Pisces

Pisces dikenal sebagai zodiak yang sangat peka, sensitif, dan moody. Mereka jarang menunjukkan kedalaman perasaan pada orang lain.

Pisces lebih memilih untuk memendam dan memproses emosi secara pribadi. Kemampuan mereka untuk menyembunyikan perasaan membuat mereka dikenal sebagai zodiak yang paling tertutup.

Gemini

Gemini sangat ahli dalam menyimpan perasaan. Anda mudah berinteraksi dengan siapa saja dan membicarakan berbagai topik.

Anda bisa membuat orang merasa dekat, padahal sebenarnya tetap menjaga jarak. Hal ini yang membuat anda terlihat terbuka, tetapi menyimpan banyak hal.