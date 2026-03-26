Antara
26 Maret 2026, 23.41 WIB

Kolesterol Jahat Mengintai usai Pesta Hidangan Bersantan, Begini Tips Jaga Kebugaran Tubuh Pasca-Lebaran

Ilustrasi opor ayam susu (Instagram @ariekha_chan)

JawaPos.com - Ahli gizi di Kalimantan Timur, Fitriyah Noor Aini Abdullah mengungkapkan cara efektif untuk menjaga kebugaran tubuh setelah merayakan Lebaran Idul Fitri.

"Sangat penting mengembalikan komposisi makanan yang seimbang dalam satu piring melalui pedoman Isi Piringku," kata Fitriyah, dikutip dari Antara, Kamis (26/3).

Dia menekankan pentingnya menyeimbangkan porsi karbohidrat dengan serat dari konsumsi sayur dan buah. Kandungan serat tersebut sangat berguna untuk membantu memecah partikel kolesterol jahat dari berbagai makanan bersantan khas yang kerap disantap selama Lebaran.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa mematuhi aturan batas konsumsi gizi harian dari Kementerian Kesehatan. Aturan kesehatan tersebut membatasi maksimal empat sendok makan gula, satu sendok teh garam, serta lima sendok makan lemak setiap harinya.

"Guna menyiasati melimpahnya hidangan terutama musim halalbihalal saat masuk hari kerja, masyarakat sangat disarankan untuk makan dalam porsi kecil dengan frekuensi yang teratur," ungkap Fitriyah.

Lanjut dia, pemilihan menu saat menghadapi menu halalbihalal juga harus jeli dengan memperbanyak porsi sayuran serta membatasi asupan karbohidrat.

Penggunaan minyak goreng di lingkungan rumah tangga juga ditegaskan dia sebaiknya tidak dipakai berulang hingga lebih dari tiga kali. Sebagai sumber protein hewani unggulan, ikan gabus atau haruan direkomendasikan karena kaya kandungan albumin untuk perbaikan jaringan tubuh.

Fitriyah turut melarang kebiasaan minum teh segera setelah makan karena berisiko mengganggu proses penyerapan protein dan memicu penyakit anemia. "Pemenuhan cairan tubuh wajib dijaga dengan rutin meminum minimal delapan gelas air putih setiap hari," saran dia.

Penerapan pola makan bergizi seimbang dan aktivitas fisik konsisten, imbuh Fitriyah, merupakan kunci menetraliskan efek buruk makanan berlemak usai Lebaran.

