Makan Jagung Manis Rebus saat Sarapan dan Rasakan 4 Manfaat Ini

JawaPos.com – Jagung manis adalah salah satu pilihan paling sehat dan mudah untuk dimasukkan ke dalam rutinitas sarapan.

Pagi hari sering kali sibuk sehingga sulit untuk menyiapkan berbagai makanan bergizi, tetapi ada sederhana untuk Anda.

Menambahkan jagung manis ke sarapan adalah cara yang lezat dan mudah untuk memulai hari Anda dengan sehat.

Jagung manis kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan yang meningkatkan pencernaan, energi, dan membuat Anda kenyang lebih lama.

Selain itu, jagung manis adalah bahan serbaguna yang dapat dinikmati dengan berbagai cara.

Anda dapat menambahkannya ke salad atau mencampurnya dengan hidangan sarapan lainnya.

Memasukkan jagung manis ke dalam menu sarapan menjadi langkah mudah menuju kesehatan yang lebih baik.

Dilansir English jagran, berikut empat manfaat konsumsi jagung manis untuk sarapan bagi kesehatan Anda.

1. Jantung sehat

Jagung manis secara alami rendah lemak dan kaya serat, yang membantu mengelola kadar kolesterol dan tekanan darah secara efektif.

2. Kesehatan usus

Menambahkan jagung manis ke dalam sarapan Anda secara teratur adalah cara sederhana namun efektif untuk melancarkan buang air besar.

Ini karena kandungan serat yang tinggi.